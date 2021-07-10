東京疫情又見升溫，日本第4度發布緊急事態宣言，即將於本月23日揭幕的東京奧運被迫打閉門賽。據分析師估計，如此一來將導致多達8億美元（約台幣227億）的門票損失。

因應東京第4度進入緊急狀態，國際奧委會（IOC）與日本首相菅義偉正式宣布，本月登場的東京奧運賽事不開放觀眾進場。

日相菅義偉指出:「考量到Delta變種病毒帶來的衝擊，為防止東京疫情再起擴散到全國，我們必須加強防疫措施。」

但數據分析公司GlobalData分析師福克斯（Liam Fox）指出，東奧不讓觀眾入場打閉門賽，將損失8億美元的收入。

福克斯表示，新冠疫情爆發前，2020東京奧運主辦單位原本預定釋出780萬張門票，隨著第一階段售票情況熱絡，因應熱烈需求，提供的門票數決定增加到900萬張，這將創下歷屆奧運最多門票紀錄。

而這料可替東京奧運籌備委員會（OCOG）賺進8億美元門票收入，成為OCOG第3大營收來源，有助挹注12％東奧預算。

東奧改成閉門賽，不僅讓OCOG的8億美元門票收入付諸東流，還可能使贊助商縮手，對部分奧運場館內的廣告合約重新評估。

福克斯指出:「奧運禁止觀眾入場觀戰的決定，非但讓東奧籌備委員會留下可觀的預算赤字，也會在東奧主辦單位及贊助商之間形成不小的合作障礙。」

光是日本本土品牌就贊助投資東京奧運33億美元，打破歷屆夏季奧運的紀錄。而今各奧運場館不開放觀眾進場，贊助商原本預期的宣傳效益大打折扣，也讓他們的重金投資難以回收。

距離東奧開幕只剩二周時間，東京新冠肺炎確診病例卻居高不下，10日新增確診數從9日的822例攀升至950例，創2個月來單日新高。日本COVID-19感染人數逼近82萬，死亡數將近1.5萬。

儘管日本近來加快疫苗施打速度，僅有16.8％人口完成疫苗接種。