(23:10更新最終戰況)溫布頓網球錦標賽今晚上演女單決賽，相隔5年重返大賽冠軍戰的捷克女將小普莉絲可娃（Karolina Pliskova）有些怯場，一開賽就連丟14分，讓現役球后巴蒂（Ashleigh Barty）先聲奪人，雖遭普娃逆轉扳回，但在第3盤穩紮穩打，最終仍以6比3、6比7（4）、6比3勝出，贏得個人生涯溫網首冠。

「這太不可思議了，我忍不住想哭，感謝在這個球場還有舉辦這項賽事的所有人，讓我夢想成真。」巴蒂賽後感動的說：「我喜歡接受挑戰，對手今天表現得非常好，逼出了我的極限，我也很驕傲自己能夠及時調整過來，奪冠的這一刻比我能想像的更美妙。」

巴蒂前年以黑馬之姿贏得法網女單冠軍，但稱霸溫布頓更是她的兒時夢想，這次成為繼1980年的名將古拉貢（Evonne Goolagong）之後，41年來首位贏得溫網女單冠軍的澳洲人，世界排名也穩坐球后寶座。

捷克女將小普莉絲可娃決賽落敗後淚灑頒獎台。（路透）

普莉絲可娃是本屆溫網發出最多愛司球的女將，來到決賽卻有些近關情怯，首盤愛司球掛零，一發進球率僅5成5，使一發得分率也只有3成6，即使非受迫性失誤比巴蒂少1次，但威脅不足，讓巴蒂輕鬆先聲奪人。

第2盤普莉絲可娃終於進入狀況，儘管第3局連續兩次雙發失誤，又先遭破發，所幸及時回穩在第6局連得4分，回破成功，與巴蒂一路纏鬥到5平。關鍵第11局普娃取得40比0優勢，未料一記網前小球要命掛網，反而連丟5分讓巴蒂破發成功，把自己推到了懸崖邊緣。

然而巴蒂也沒抓住機會，在發球致勝局遭到破發，使第2盤打入搶7決勝局。此時普莉絲可娃如有神助，4比2領先時面對巴蒂上網的被動局面，普娃一記底線抽球幸運翻網，巴蒂雖然勉強救回，仍遭普娃高壓扣殺得分。最終巴蒂雖然救回兩個盤末點，卻出現要命雙誤送禮，只能讓戰線進入第3盤。

現役球后巴蒂在溫網女單決賽只花30分鐘就拿下首盤。（美聯社）

普莉絲可娃好不容易扳回1盤，但第3盤她在第2局首次發球又連丟3分，先遭破發並陷入0比3落後窘境。這次巴蒂沒再像第2盤讓領先溜走，最後在5比3領先、此役第2次進入發球致勝局時，巴蒂網前大力一掃雖然不可思議的掛網，一度面臨破發點，但她及時救回，先祭出一記愛司，再讓對手反拍回擊掛網，終於有驚無險舉起象徵溫網女單冠軍的玫瑰露水盤。