南韓大企業南洋孫女黃荷娜曾和韓星朴有天交往，當時2人因涉嫌購買、吸食毒品遭逮，2人撕破臉後，黃荷娜仍死性不改，又被抓到和吳姓丈夫、好友多次施打毒品，還控訴都是丈夫趁她睡覺時偷為她注射毒品，丈夫和好友在同年相繼輕生，她才當庭痛哭，「我感到很遺憾也很想他們。」

黃荷娜2020年再度因染毒遭捕，然而和當事人吳姓丈夫及友人卻都在同年輕生，讓外界懷疑黃荷娜是否動用背景介入此事，在審判期間，她也將一切都推給吳姓丈夫，「都是他趁我睡覺時，不知不覺替我注射毒品。」完全否認自己吸毒，然而檢方並未在相關物件上驗到吳男的基因，法官因此認為她完全沒有悔改。

然而黃荷娜6月出席辯論會時卻當庭痛哭，雖然我覺得很冤枉，但真心感到抱歉」、「我真的深愛過的老公（吳男）以及做出極端選擇的南姓好友，再也無法恢復健康，我感到很遺憾也很想他們。」坦言自己很想念丈夫，對此，法官認為她還是全盤否認罪行，看不出有反省，因此判刑入獄2年、罰金韓幣40萬。

事實上，黃荷娜已經無數次捲入吸毒案，過去勝利爆出夜店吸毒風波，也傳和黃荷娜脫不了關係，然而當時她卻沒有受到任何懲罰，黃荷娜更向身邊朋友炫耀自己和警方關係密切，當時警察局長姜信明（音譯）被問及此事，也立刻撇清，透露自己不認識黃荷娜。