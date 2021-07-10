嘉義市忠孝路宏仁女中前平交道今10日晚間9點23分發生貨車闖進鐵軌，遭一列南下區間車撞擊事故。（呂妍庭翻攝）

嘉義市忠孝路宏仁女中前平交道晚間9點21分發生貨車闖進鐵軌，遭一列南下區間車撞擊事故，小貨車和列車車頭受損，車上載運物品散落一地，所幸貨車駕駛自行脫困無大礙，經救護人員評估並未送醫，鐵路警察初步調查，疑似是自小貨車車尾未及時通過平交道才會遭區間車撞擊。

台鐵公司表示，車號2233次從瑞芳開往嘉義的區間車，晚間9點23分行經民雄=嘉義間東線宏仁女中平交道( K293＋235)，撞到一輛侵入路線的小貨車，列車一度停在軌道上，現場由鐵路警車處理，不過西線通行不受影響，由台鐵調度列車運行，同時加強播音服務旅客。

台鐵說明，2233次列車鼻頭蓋受損，經路警蒐證後，已於9點54分放行，現場9點56分開車，10點03進站，約晚40分鐘進嘉義站，目前工務正在巡查路線中。

台鐵局表示，經工務巡查路線後，已於10點15分恢復雙線正常行車，共計這起事故影響7列次139分，旅客約495人。