女網友推薦一款日清醬油泡麵的麵條，直呼神還原日本拉麵。(圖／我愛全聯-好物老實説)

儘管好市多成為全台最受歡迎大賣場，但主打社區型消費的全聯依舊受到一般家庭與主婦親睞，也時常發現驚喜。一名女網友日前逛全聯，買了一款食材後讚不絕口，直呼神還原日本拉麵，不少網友也紛紛留言「立刻去買」、「好險有加入社團」。

女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》PO文「意外在全聯發現的好物！」。原來是原PO買了日清醬油泡麵的麵條，她直呼這款麵條Q彈有嚼勁，完全神還原日本拉麵口感，再搭上了自己意外發現的四川風花椒醬料包，根本就是神搭配，呼籲大家一定要嘗試一次。

女網友表示，日清麵條加上四川椒麻醬根本神搭配。(圖／我愛全聯-好物老實説)

不少網友紛紛留言：「好險有加入社團，不然每次都錯過」、「筆記，下次就去買」、「這麵條光看就超好吃」、「老公在日本超愛這款，感謝分享」、「懷念起可以去吃拉麵店的時光了」。

老饕們一看也秒懂，大推：「內行哦，這麵條超好吃」、「日清超讚，我是買綠色豚骨，跟拉麵店現煮的有87%像」、「同場推日清豚骨，先將五花肉片煎到赤赤的逼油出來，然後五花肉片先撈起，直接下水煮麵 煮好再擺上五花肉片，湯頭超濃郁的」、「我上次還加糖心蛋+蔥，無敵好吃，就跟真正的拉麵沒兩樣」。