半導體晶片大廠英特爾近期透露，計畫將斥資200億美元（約5600億新台幣），於歐盟成員國增設晶圓廠，並希望能獲得歐盟的財政支持，但電信巨頭愛立信副董事長瓦倫堡（Jacob Wallenberg）表示，他了解這份雄心壯志，但現實是「我們能不能追趕的上」。

《金融時報》報導，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）近期會唔法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi），就全球半導體晶片短缺對歐洲，以及其他行業地區的衝擊一事進行討論。

歐盟先前表示，為促進歐盟半導體產業發展，實現2030年半導體晶片產量倍增，達全球市佔20%的目標，亦包含最先進晶圓製程，計畫將投入大量資金提振半導體產業。

英特爾多名高管接受採訪時表示，一旦英特爾在歐洲增設廠房的條件都得到滿足，將能為歐盟帶來許多「好處」，進而在歐盟成員國增設廠房或擴產，以提振晶片製造能力。

除了尋求資金的挹注以外，英特爾也在尋求約1000英畝，且擁有完善基礎設施的腹地，至少要能負荷8座晶圓廠的建造，以及招聘足夠的人才；英特爾已經於德國、比利時、法國和荷蘭等國家完成考察，將在年底前做出決定。

電信巨頭愛立信副董事長瓦倫堡受訪時直言，他了解一些人抱持著雄心壯志，但也存在著很大的風險，現實是「我們能不能追趕的上」，若步入一條成本過高，但又完全無法解決根本問題的道路時，那就太可惜了。