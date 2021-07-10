坎城影展如火如荼舉行，在今年有4部片在影展播映的法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux），卻傳出在出發參加活動前，新冠肺炎病毒檢測呈陽性，可能因此取消去坎城影展的行程，而經紀人也證實此消息。

據《綜藝報》10日報導指出，蕾雅瑟杜正在拍新片，每天都接受檢測，不過還是在拍攝期間染疫，目前已在巴黎家中自我隔離了一個多星期。她的經紀人指出，儘管她已完全接種疫苗且無症狀，但她檢測呈陽性。在醫生認為她可以安全前往坎城並活動之前，將繼續隔離。

作為後疫情時代下的國際活動，防疫作為備受關注，不過也陸續有群聚染疫的傳聞。坎城影展向《綜藝報》嚴正否認這則假消息，並表示影展6日開幕以來4天，在上千人篩檢之中平均每天有3例確診，1天最多曾出現6例，不過沒有發生群聚感染，「如果我們將病例比例與接受檢測的人數相比，是遠低於全國平均水平。」

針對開幕片放映和典禮當天，被拍到許多賓客拿下口罩觀影，且沒遵守社交距離，影展方回應則是：「頭一天大家實在對久違的重聚太熱情了，隨後到了現在，我們有嚴格執行防疫，也加派了更多人手盯場，對自己仍在疫情之下的這件事，我們是很有意識的。」