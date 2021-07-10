NBA總冠軍賽目前已進行了兩場，太陽在主場兩戰全拿，以2：0領先公鹿，明天兩隊將移師到密爾瓦基公鹿主場比賽，公鹿有輸不得的壓力。而太陽在前面兩場比賽表現優異，當家控衛保羅、得分好手戴文布克(Devin Booker)都發揮出色，但主力中鋒艾頓(Deandre Ayton)在第二戰出現了麻煩。

"Go dominate the game with force”



Monty Williams coaching up Deandre Ayton during Game 2 last night 🙏



(via @NBA)pic.twitter.com/3nLjeTCP84 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 9 2021

這場比賽公鹿「字母哥」阿提托康波(​Giannis Antetokounmpo)大爆發，全場砍下42分12籃板4助攻1抄截3阻攻，有68.2%命中率，在進攻端幾乎無人能敵，其中跟他對位的艾頓在比賽中吃了不少苦頭，而首戰發揮出色的他這場僅拿下10分11籃板4助攻3抄截2阻攻，命中率40.0%。

跟首戰準雙二十且命中率有80.0%表現有段差距，當然才22歲的他首度打季後賽和總冠軍賽，經驗不足也是理所當然。在比賽進入第四節時他下場休息，一度低著頭不發一語，想必阿提托康波強悍的進攻讓他難以防守，對自己也有些信心崩潰，不過這時總教練適時與他溝通調整他的心態。

Now that’s a prime example of a great coach helping a player reach his potential 🙌



Shoutout to Monty Williams and Deandre Ayton! pic.twitter.com/8zwKmcTaHv — Suns Nation (@SunsNationCP) July 9 2021

在場邊攝影機拍到太陽總教練威廉斯(​Monty Williams)正與情緒低落的艾頓一對一談話，看來並不是在罵他，內容說道：「艾頓沒事，我們先這樣，第一，轉換防守時，如果扛不住阿提托康波，那就讓其他人去防，第二，看著我，你幫自己定了一個極高標準，所以才對自己表現失望，這樣很好，現在就是要去達到它。」

「就你能力來說達到目標不難，數據不一定能說明一切，拿出本事去統治球場！既然你定了那麼高的標準給自己，那就上場去統治比賽！」教練繼續說道。看出來威廉斯是一位非常帶心的教練，這段話相信給了艾頓非常大鼓勵，雖然最後他沒有突破性表現，但至少重拾自信，希望在接下來的比賽他心理層面會更加強大！