20國集團財長今天在義大利威尼斯開會，同意支持阻止跨國企業將獲利轉移至低稅率國家，同時警告2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒株疫情恐對全球復甦構成威脅。

20國集團（G20）財長也坦承必須確保貧窮國家能有公平的管道取得疫苗。但即將在財長會議中通過的公報草稿，未納入確切的新措施。

這項稅務案將是G20財長會議最大的新政策倡議，終結了8年來關於稅務議題的爭論，將在10月羅馬舉行的G20領袖峰會上正式通過。

這項協議將制定全球最低企業稅率至少15%，以阻止跨國企業到處探尋最低稅率國家。也將調整對亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）等高獲利跨國企業課稅的方式，部分根據它們銷售產品和服務的地點，而不是根據它們的總部所在。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）向媒體證實，G20全體支持這項協議；美國財政部長葉倫（Janet Yellen）則說，少數國家像是低稅率的愛爾蘭和匈牙利仍反對，他們將被鼓勵在10月前簽署協議。

葉倫說：「我們會努力，但我要強調，並非每個國家都必須加入。」

「這項協議中包括一種執行機制，可以用來確保不參加的國家不能利用避稅港破壞這項全球協議的運作。」

G20成員國包括美國、日本、英國、法國、德國和印度等國，占世界國內生產毛額（GDP）逾80%，占全球貿易75%，占全球人口60%。

除了愛爾蘭、匈牙利和愛沙尼亞等歐盟國家外，還有斯里蘭卡、奈及利亞、肯亞、巴貝多和聖文森及格瑞那丁均未簽署。

除了仍有8國拒絕加入外，這項協議還面臨其他障礙，像是美國國會和總統拜登之間為了提高企業稅和富人稅計畫的對抗，以及歐盟打算另對科技公司課徵數位稅的計畫，都可能會造成問題。

美國財政部官員表示，歐盟的計畫和這項全球更廣泛的計畫不一致，即使這項稅大部分針對的是歐洲企業。

除了稅務協議以外，G20也將解決高傳染性Delta變異病毒株和疫苗取得管道不公平的問題，這些問題對全球經濟復甦構成風險。

公報草稿中提到了全球目前展望好轉，「然而，經濟復甦在整體以及國家間有很大的不同，仍暴露在下行風險中，尤其是在COVID-19新變異病毒株疫情，以及疫苗施打速度不一方面」。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）告訴媒體：「我們必須提高全球各地的疫苗接種情況，我們G20成員的經濟預測相當不錯，快速穩健復甦道路上的唯一障礙就是新一波疫情的風險。」