中央流行疫情指揮中心「適度鬆綁」的餐飲場所微解封指引，8日發布以來，各縣市從喜迎開放內用，到臨陣翻盤，花蓮縣今（10日）稍早表示，幾經考量後7月26日前仍維持外帶，全面禁止內用，等於2天內全台各縣市都逆時中，有百貨業者搖頭：「一個政策，全台打臉」。
原先4大連鎖百貨體系中，包含新光三越15店、遠東百貨11店、遠東SOGO 7館和微風 6館，僅遠東百貨旗下的遠百花蓮可在指引下有條件內用，如今13日還沒到，全台百貨餐飲都打回原形，繼續維持外帶、外送。
中央流行疫情指揮中心「適度鬆綁」的餐飲場所微解封指引，8日發布以來，各縣市從喜迎開放內用，到臨陣翻盤，花蓮縣今（10日）稍早表示，幾經考量後7月26日前仍維持外帶，全面禁止內用，等於2天內全台各縣市都逆時中，有百貨業者搖頭：「一個政策，全台打臉」。
原先4大連鎖百貨體系中，包含新光三越15店、遠東百貨11店、遠東SOGO 7館和微風 6館，僅遠東百貨旗下的遠百花蓮可在指引下有條件內用，如今13日還沒到，全台百貨餐飲都打回原形，繼續維持外帶、外送。
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