新北市副市長劉和然8日表示，新冠肺炎導致700多位國人染疫死亡，如今疫苗量仍不足，這些相對剝奪感，導致年輕人因打不到疫苗而感到失落，既然疫情趨緩了，也該檢討改進各項政策了。中央應確實去面對，與其談論枝枝節節，不如盡快買足，請不要用甩鍋的態度、拿不合邏輯的理由，儘速主動配合，讓想協助的企業團體、熱心人士，讓疫苗趕快進來。媒體人吳子嘉表示，他一定是感受到中央很多招都出來了，所以謀定而後動，行使自衛權。

美麗島電子報董事長9日吳子嘉在《關鍵時刻》節目中表示，整個國家面對疫情，就是4個字「無頭蒼蠅」。新北市副市長劉和然是事務官出身，當過校長，有教育界背景，為什麼劉和然要批中央？一定是謀定而後動，這叫做行使自衛權，因「我不弄你，你要弄我了」。

吳子嘉接著表示，劉和然可能是看到台北市長柯文哲被打成這個樣子，才想到現在要快點把這個東西先甩開，也一定感受到中央很多招都出來了，包括公文、甚至奇奇怪怪的東西，「小扁鑽」已經開始在戳了，所以他才一口氣把問題通通丟出來。

吳子嘉點出，劉和然丟出一個很重要的概念，就是年輕人打疫苗；這是最有新意、也是最有重點，危機感是針對年輕人打疫苗。現在我們年輕人施打疫苗的排序，排到後面，施打的疫苗可能會是AZ或國產疫苗，而全世界的學術報告也指出，30歲的女性打AZ疫苗，血栓比例最高、最危險。台灣年輕人給這個政府搞到有相對剝奪感和失落感，這是我們今天面臨的處境。