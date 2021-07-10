有「兒童台最正姐姐」稱號的優格-Doremi姐姐林姵君，2016年和電競教父Xargon（張瑋）結婚，隔年生下寶貝兒子伊布，在今年元旦宣布懷二胎；今（10）日中午分享已住院待產，晚間9點左右順產生下女兒，Xargon興奮迎來前世情人「小郡主」。

林姵君昔日曾是兒童台的優格姐姐，合約到期後改藝名為Doremi姐姐，繼續活躍於電視和網路影音平台，而她從出道後就因出眾外貌，被譽為「兒童台最正姐姐」；林姵君還成立「小芙妮家族」，以公益角度陪伴小朋友成長，多次受邀慈善活動，像是在身障兒童公益棒球賽擔任開場嘉賓，或是一些公益活動的愛心大使。

2016年林姵君公開和有「電競教父」稱號的Xargon結婚後，一度讓男粉絲心碎滿地，隔年6月生下寶貝兒子伊布；在今年元旦她分享懷上二胎喜訊，今日中午在臉書發文報平安「已住院待產」，晚間Xargon也PO出愛妻和前世情人的合照，「新台主，小郡主0710誕生」，短短幾個字就能感受到他再次當爸的幸福感。

有趣的是，Xargon不改搞笑風格，在底下補充，「伊布6/27和梁朝偉同一天，郡主7/10和張學友同一天，老爸又剛好長得像金城武，巧合嗎我不認為」；粉絲們也紛紛送上祝福，「恭喜恭喜，電競寶寶？」、「恭喜殺梗！！兩步出生了」、「殺梗的家中排行又往後了」。