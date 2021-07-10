一名張姓男子有強制性交罪的前科，於2017年間出獄，卻不知道悔改，再次於2018年間，強押一名高中生返回住處，打著「排毒」的名號性侵得逞，另，又隨機搭訕一名女高中生大伸鹹豬手。經上訴，高等法院認為張男惡性重大，依妨害性自主罪，判15年徒刑。

判決書指出，張姓男子有強制性交罪、恐嚇取財罪、妨害自由罪等前科，於2017年1月間才出獄，未料，張男卻不改惡性，於2018年10間，佯裝要協助女高中生A尋找打工便拐對方上車，張男在車上吸食香菸，向A女聲稱香菸摻有毒品海洛因，會在其體內殘留，再以「排毒」為由強帶A女回家性侵得逞2次，甚至A女一度輕生自我了結，所幸被母親及時救回。

此外，張男又於2018年10月至11月間，在住處附近搭訕另一名女高中生B，出言表示可以順路載她去學校上課，一路將車開往山區，過程中反覆詢問B女是否有男友、是不是處女以及有無性經驗等，還謊騙按鼻子可辨別是不是處女，便開始隨意在車上對B女上下其手，直到B女央求有考試，張男才駕車載其返校。B女到校後情緒不穩定，經同學陪同到輔導室後，由老師傳達父母報警，全案才曝光。

檢警訊問時，張男坦承有見過A女與B女，但否認有做出強制性交與強制的行為，辯稱她去A女家是借廁所，B女的部分則是，他僅有開車載B女一程，當時曾順手為B女扣安全帶，不小心觸碰到對方，絕對沒有亂摸。

案經上訴，高等法院指出，張男利用女學生未成年智識不足，恐嚇對方甚至犯下2次強制性交罪的行為，還使得被害者動念輕生，僅因一時私慾導致對方身心受創；又，張男以順路搭載為由，誘拐女學生上車，還以脅迫方式強行觸碰身體等多部分等。法官參酌其為累犯且惡性重大，經審議後，依成年人故意對少年犯強制性交罪等2罪，各判徒刑8年；成年人故意對少年犯強制罪，判有期徒刑8月。應執行有期徒刑15年。可上訴。

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