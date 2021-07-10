台灣本土疫情爆發後，民進黨支持度大幅度滑落，有不滿的網友日前整理出民進黨疫情金句，貼在論壇《Dcard》上，未料文章遭刪除，帳號也被凍結，原PO表示Dcard回應是「當事人抗議不符事實」，讓網友全傻眼，質疑「難道蔡英文蘇貞昌有Dcard帳號？」
網友「警專姐」日前整理自5月中疫情爆發後，民進黨官員的一系列防疫「金句」，包括3+11陳時中甩鍋陳宗彥被拆穿、指稱上海復星BNT是中國大陸代工、范綱皓造謠國外疫苗都沒做三期、石崇良萬華破口說，以及染疫身亡人數破百蔡英文沒反應，第一場公開記者會卻是澄清沒有炒股高端，還有中研院士陳培哲閃辭風波等，做成圖卡並PO在Dcard上。
未料文章僅過了1天就遭站方刪除，警專姐帳號更是慘遭凍結，引爆Dcard網友不滿，怒批Dcard不演了，有人貼出另一篇文章批評柯文哲的圖卡懶人包，指出綠營網軍打柯文哲的文章就沒事，罵民進黨的就下架，站方回應竟然還是「並非違反站規，但當事人提出申訴抗議，經審查團隊確認後下架」，還稱原PO可再次張貼，但當事人若二度抗議仍會刪除。
不少網友也大酸：「當事人抗議？所以蔡英文、蘇貞昌有Dcard帳號？」、「文中提到的人很多，陳時中、嚴若芳、范綱皓、石崇良、李秉穎，哪個有帳號的自己出來說明啊」、「有政府，小心眼，一被嗆，封你號」、「第一次聽說刪文要開會的，看來施壓的真的不簡單哦」、「刪文就算了，砍帳號是哪招」、「沒違規結果刪文砍帳號，世界奇觀」。
文章來源：Dcard 審查機制疑問
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