34歲混血辣模Akemi（香月明美）去年4月認愛外籍男友，今天（10日）小兩口不忘做好防疫措施，帶著黑色口罩、一身黑白配的休閒情侶裝扮，現身文昌街逛家具。交往1年多的兩人，互動如老夫老妻，是否好事近了？經紀人說；「沒有要結婚啦，只是正常男女朋友約會，雙方父母都還沒見面，要結婚一定會跟大家說，不會偷偷來。」

Akemi的男友是在台灣工作的上班族，兩人在朋友聚會上相識，因外籍人士非常重視隱私，Akemi不希望藝人身分，帶給男方困擾，所以向來對外不著墨太多。經紀人說Akemi和男友沒有同居，她現在生活單純，平常除了固定拍攝居家健身影片外，偶爾也會做菜、帶兩隻狗出去散步，早上6、7點起床，晚上10點左右睡覺，早睡早起作息正常。

Akemi與男友在家具店挑選家具。（羅永銘攝）

Akemi（後）與男友穿情侶裝走在文昌街，互動如老夫老妻。（羅永銘攝）

去年新冠肺炎疫情爆發之後，Akemi就沒回日本，經紀人表示她當然會很想念家人，還好現在通訊軟體很方便，靠視訊以及訊息保持聯繫。她今年已超前部署自費接種AZ疫苗第1劑，原本打算這個月施打第2劑，但現在確定會延後。經紀人也透露未Akemi未來會朝她有興趣的方向走，大致上跟運動產業有關，最近將與代言的知名連鎖健身房「健身工廠」續約第3年。