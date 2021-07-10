白宮印太事務協調官坎貝爾日前表示，美國支持台灣尊嚴，不支持台獨；台獨聯盟今天聲明表示，「只要拒絕台灣被中國併吞，就是台獨份子」。

台獨聯盟晚間發聲明強調，在中國企圖吞併的威脅下，抗中保台的重要性與迫切性更是多數台灣人共識；人民意志是台灣獨立的必要條件，國人應大聲說出台灣人自我認同與自我保衛的集體意志，勿因他國未積極支持或惡鄰叫囂反對而退卻。

聲明表示，美國「不支持」台灣獨立的說法衍伸出幾個問題，首先，到底台灣「已經是」主權獨立的國家、「尚未」獨立或是台灣地位「未定」？如果人民集體意志是獨立國家的必要條件，當台灣不曾以人民的集體意志提出主張過，何來美國支持或不支持的問題。

聲明表示，其次，台灣獨立由誰定義？由中國來看，總統蔡英文的「中華民國是台灣」說、甚至美國前國務卿蓬佩奧表示「台灣不是中國的一部分」，以及2021年3月美國國防部新聞的「台灣從未是中國的一部分」等，都是中國定義下的台獨份子。因此，只要拒絕台灣被中國併吞，就是台獨份子。