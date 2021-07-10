熱門影集《獵魔士》日前舉辦線上粉絲活動「獵魔士大會 (WitcherCon)」，透過Youtube、Twitch全球直播，該劇演員亨利卡維爾(Henry Cavill)、安雅夏隆查(Anya Chalotra)、芙蕾雅艾倫(Freya Allan)透過鏡頭與全球粉絲相見歡。

本身就是《巫師》遊戲頭號大粉絲的亨利卡維爾，分享自己在演出「傑洛特」的心路歷程，還開玩笑說：「你們別以為傑洛特只是個身材魁梧、滿頭白髮的大老粗！」更預告第二季的演出會相當不一樣，保證為粉絲帶來更加震撼的精彩情節。

Netflix在活動中接連拋出重磅消息，不僅公布傑洛特的導師、同時也是最偉大的獵魔士維瑟米爾(Vesemir)，即將於前傳動畫電影《獵魔士：狼之惡夢》中現身，也揭曉《獵魔士》第二季即將於年底12月17日上線的最新消息，讓各國粉絲紛紛留言大讚「太有誠意了！」

《獵魔士》自2019年開播後，迅速成為Netflix史上觀看數最高的節目，男主角亨利卡維爾今天在活動上與粉絲互動時，表示「我在第一季中的演出是非常刻意的，像是他在曠野中出現，沒有說出一大堆對話的機會，但是你一旦碰到其他角色或是跟熟悉的人相處，我認為就該讓他滔滔不絕、言詞中充滿哲思與智識，因為那才是真正的他。」

除了公布《獵魔士》第二季的開播消息，Netflix也致力打造「獵魔士宇宙」，製作前傳動畫電影《獵魔士：狼之惡夢》，一揭傑洛特與他的傳奇導師維瑟米爾的故事。影集製作人勞倫施密特希斯里希(Lauren Schmidt Hissrich)分享即將於第二季加入的新角色「我們有很多新角色要在第二季中出現，但維瑟米爾應該是我們最期待介紹給觀眾的角色，他是新一季最核心的角色。」

同時預告劇情「我們將首次回到凱爾莫罕(Kaer Morhen)， 帶出傑洛特即將成為有如奇莉的父親一般的存在， 能讓觀眾了解『誰是傑洛特的父親』是非常重要的，觀眾會看到不同世代間的奇妙互動。」《獵魔士》第二季將於12月17日上線，動畫前傳電影《獵魔士：狼之惡夢》將於8月23日上線Netflix。