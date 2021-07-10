中央流行疫情指中心8日宣布全國三集疫情警戒延長至7月26日，除了持續監測社區疫情，也透露7月13日起防疫措施能夠適度鬆綁「微解封」，開放戶外空間及部分室內場館，但多數民眾仍對開放餐飲業內用持有疑慮，經民意反彈後，各縣市地方政府都決定至三級警戒前，全面禁止內用。中央地方如此不同調誰該負責？專家坦言，「每個人都不應該再當巨嬰了」。

由專業醫師、醫事人員經營的臉書粉專「美的好朋友」指出，日前中央允許開放餐廳內用，同時給予地方能依照自己縣市的疫情狀況來決定，但還是有人認為這是中央標準不一致，「這其實怪怪的」。粉專認為，各縣市政府的首長，應該要有能力做出自己的專業判斷，並負起自己的政治責任。

粉專坦言，「如果開放內用了，你看到這間開放內用的餐廳，裡面看起來沒辦法落實防疫的規定，你還要走進去嗎？你可以直接不走進去，甚至可以提出檢舉。」

粉專進一步指出，如果民眾自己沒有基本的判斷能力，地方政府也不願意發揮自己的判斷力承擔責任，所有人都跟巨嬰一樣，要中央一個口令一個動作，「那是不是乾脆戒嚴算了？反正中央下的指令地方也還是一堆無法落實啊」。

美的好朋友最後呼籲，大家都要分別承擔起自己的責任。「疫情都一年多了，如果疫情開始的時候你才開始學會長大，現在也該會走路了好嗎？」