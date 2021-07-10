各縣市開放疫苗殘劑提供預約後，民進黨主席蔡英文特助洪耀南日前在臉書貼文，表示花蓮鄉親搶打殘劑互相推擠、跌倒，可稱是在打「詠春（台語諧音指用剩的）疫苗」，引發爭議。台南市議員謝龍介痛批洪耀南的心態很惡質，更直言他心態就像是小混混一樣，並批評民進黨不知道到什麼是吃飽。

謝龍介10日在透過連線的方式，在政論節目《國民大會》中(4:41:55處開始)直言，像這種就是小混混的心態，並指現在是民進黨在當家，求生是動物的本能，打疫苗是我們的權益，當你採購疫苗不力，我們只好不顧顏面，去搶疫苗殘劑，而人民像乞丐一樣去搶疫苗殘劑，是為了保命，這樣的要求很卑微。

謝龍介指出，這些當權者、高官顯爵，都用第二類名單的名義去打完疫苗了，然後看大家在那邊搶疫苗殘劑，這不是小混混不然是什麼，如果中央規定好，還要地方安排嗎？所有權利和錢都是你們掌控來做支配，會出現這樣的情況，就表示你們還沒吃飽，吃飽才要吐一些出來給我們，「他這種心態很惡質，他們還沒吃飽，也吃不飽，不知道什麼是吃飽」。

謝龍介認為，這種政黨已經變成一丘之貉，大家有吃的就互相分，他點名同台的前民進黨立委郭正亮講話還算有良心，並指若國民黨執政做不對，我們會去批評；若民進黨執政好像就不能批評，「寵豬舉灶，寵子不孝」，如果一個政黨有了權力，我們又不監督、提醒，那他們就會忘了自己是誰。