疫苗預約接種平台7月8日終於上路，首批已「登記意願」者，若有勾選AZ且年齡符合資格，下周收到1922通知簡訊後，就可預約施打，率先開放第9類「罕見疾病及重大傷病者」以及第10類「50至64歲成人」登記。但國內疫苗仍嚴重不足，對此，資深媒體人黃創夏表示，民進黨一直在迴避一件事，就是我們什麼時候輪到施打疫苗，而這是會累積怨恨的。

黃創夏9日在政論節目《新聞面對面》中表示，民進黨一直在迴避一件事，就是我們什麼時候可以輪到去施打疫苗，現在造成一個個有希望，卻遙遙無期，這是會累積怨恨的。但是民進黨很聰明，開放疫苗施打登記，登記後就會給出一個訊息，讓登記的民眾有了希望，也許7月16日以後可以施打到。

黃創夏接著表示，其實把施打疫苗的對象8、9、10類加起來，有1116萬人，而有很多長輩已施打第一劑AZ或是第一劑莫德納疫苗，得在7月底之前打完疫苗，所以現在700多萬劑的疫苗還是不夠。可是民進黨仍不斷放出催打令，這就會造成一個壓力，就跟解封一樣。

黃創夏認為，政府最大的危機是「不明確」，什麼時候可以處理到，不明確，這時你心裡就會不舒服，對廠商、對地方上來講也是一樣，今天微解封也是不明確，所以會造成相互比較，相互比較之後就會產生怨恨。