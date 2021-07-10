藝人ㄚ頭近年積極投資副業，飲料店全台擁有3百多間，ㄚ頭更是擁有7個副業，跨足了許多不同的產業，如餐廳、SPA、日本料理、酒吧等等，可說是演藝圈裡的「副業女王」。近日在個人社群曬出一張性感的刷牙照片，意外引起許多網友的討論。

ㄚ頭穿著一件裸色的上衣，彷彿像是裸著上半身，手上拿著白色的電動牙刷，含在嘴巴裡面正在刷牙，頭髮有點凌亂，像是剛睡醒來準備要外出，ㄚ頭今（ 10日）在個人社群表示：「邱勝翊出牙刷是多想要我們，每天早晚都想到他呀！而且一機八用，真的很超值啦！我會好好刷牙。」

王子與ㄚ頭認識15年的時間，交情相當不錯，王子留言表示：「一機八用，我真的會被妳笑倒了，謝謝妳！」台劇女神曾莞婷回應：「這樣刷牙你犯規了吧！」、許多藝人朋友都前來留言，網友們更是回應：「這畫面讓人想像空間大呀！」、「王子牌的牙刷，好幸福喔！」、「沒仔細看，以為沒穿衣服」。

ㄚ頭最近也在社群上，分享這段期間的心情：「我真的不喜歡版面都是只有自己，但是疫情期間也沒跟朋友見面，除了跟老公可以不戴口罩拍照外，也沒有其他人了！。」開設飲料專賣店，因受到疫情的關係，ㄚ頭也提到自己正在努力的撐著副業：「我們還是要讓員工有工作，即使公司賠錢也不能讓員工失業，因為如果員工失去收入，可能會造成更多的社會問題。」

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