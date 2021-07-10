猴硐平房冒大火 消防派17車52人到場灌救 23:272021/07/10 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞芳柴寮路平房晚間發生火警。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞芳柴寮路平房晚間發生火警。（翻攝畫面） 猴硐民宅大火 消防緊急救援 訂閱影音： 中時新聞網 今（10日）晚間9時許，新北市瑞芳區柴寮路某戶磚造平房發生火警，新北市消防局獲報，立即出動5分隊、1中隊、1大隊各式車輛17輛，警義消約52人到場灌救，初步未發現人員受困。 現場火勢約25分鐘後撲滅，無人員受傷，燃燒面積約20平方公尺，目前仍在殘火處理，消防局火調科人員也已進行調查，釐清起火原因。 疫情嚴峻 美第一夫人赴東奧添變數 太魯閣事故百日 罹難家屬指台鐵協商無誠意 交通部回應了 #猴硐 #瑞芳 #貓村 #火災 #失火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體超夯 台積營收攀高點 瑞昱加碼投資 04:102021/07/10 財經焦點 健全長者照顧網 雲林縣爭取社照據點人員打疫苗 18:502021/07/10 生活 嘉市拚疫苗覆蓋率 942幼教人員開打 04:102021/07/10 地方新聞 定置漁場招無漁工 花縣府盼中央救救上億產業 14:182021/07/10 生活 幼兒園停課照收學雜費 家長氣炸 04:102021/07/10 地方新聞 南投公費疫苗預約登記 戶政、地政所提供3天實體登記 12:482021/07/10 生活 全民面臨防疫疲勞 醫：期待清零 不如規劃安全、低風險生活方式 09:132021/07/10 健康 高雄秘境海灘無「罩」戲水 高市衛生局：視情節處分 21:422021/07/10 生活 南投草屯快炒店火警 警方火速動員撲滅 21:042021/07/10 社會 陸上海新潛艦 專家：海試仍須時間 工安有問題 20:452021/07/10 兩岸 宜蘭連續半個月無本土疫情 但增1境外移入個案 15:312021/07/10 生活 社會熱門新聞 「1夜11次」挨轟男人之恥！ 童仲彥嗆美女博士：可以多交流 - 社會 孝女全裸躺神桌下36天為母祈福 乩童狂摸扯：不然媽媽沒救 - 社會 保險業務妻內褲驗出精蟲 尪曝1年未行房見手機訊息臉綠 - 社會 台中12名校長收營養午餐回扣 1人逃美國26年躲過制裁 - 社會 沒打方向燈罰2萬4！他開車2分鐘吃8紅單 法官銷7張理由曝 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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