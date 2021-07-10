瑞芳柴寮路平房晚間發生火警。（翻攝畫面）

猴硐民宅大火 消防緊急救援

今（10日）晚間9時許，新北市瑞芳區柴寮路某戶磚造平房發生火警，新北市消防局獲報，立即出動5分隊、1中隊、1大隊各式車輛17輛，警義消約52人到場灌救，初步未發現人員受困。

現場火勢約25分鐘後撲滅，無人員受傷，燃燒面積約20平方公尺，目前仍在殘火處理，消防局火調科人員也已進行調查，釐清起火原因。