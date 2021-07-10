在大部分美軍撤離後，阿富汗又即將陷入內戰漩渦。「美聯社」（AP）報導，目前最受外界關注的，便是「身陷重圍」的美國駐喀布爾大使館，以及其他國家於當地的外交設施，是否能在不穩定情勢下保持安全。

根據報導，美國駐喀布爾大使館發言人表示，近期對相關區域的安全評估十分頻繁，大使館已針對不同情況制定了詳細的疏散計畫，確保當地工作人員的安全，但她拒絕對外透露計畫內容。

美國大使館坐落於喀布爾的綠區（Green Zone）內，擁有包含1400名美國人在內的約4000名工作人員，大使館大小約為一座小鎮，周圍環繞著10英尺（約3.048公尺）高的防爆牆，每個角落都備有監視器和炸藥偵測犬，並由全副武裝的美國陸戰隊官兵守衛。

由於綠區之外的喀布爾仍經常發生自殺炸彈攻擊，故就算大使館與卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）僅有約4英里（約6.4公里）遠，美國外交官們仍會使用直升機移動，且許多人便被「隔離」在大使館中，如一名去年11月抵達阿富汗的北約「堅決支持任務」（Resolute Support Mission）美國人員，直到6月仍未走出該設施的大門。

澳洲駐阿富汗大使館已於5月關閉，大多數其他大使館則減少了留在當地的工作人員，甚至有人建議某些規模較小的他國使館直接遷入美國大使館內；整合當地支援組織的傘狀組織「Akbar」副主管羅西（Naemat Rohit）也表示，許多國際援助組織的外籍工作人員已經離開。而阿富汗內戰期間活躍的軍閥們，正重新召集其私人武力，準備對抗塔利班，一場大規模且血腥的內戰恐已無法避免。