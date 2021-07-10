台灣新冠肺炎疫情期間，女星賈永婕熱血號召各界好友，捐助「救命神器」HFNC、PAPR等醫療器材，讓台灣人看了感動，更封她為「抗疫女神」。她今(10日)晚間再度於臉書發文，感嘆時光匆匆，從6/10接觸救命神器開始至今，已滿一個月，稱她在疫情中看到的人心是愛與真愛，感動直呼：「所有的人都愛台灣！」

賈永婕積極幫助全台各地一線醫護與消防人員，善舉令人感動，而她稍早更在臉書PO出行善滿月心得，「大家都說疫情見人心，我就來說說我見到的人心，’也說說我心中的感謝！」稱因為有這些醫療器材廠商、來自全台各地捐贈者等神隊友的情義相挺，她才能可以在短時間完成任務，「所有的人都愛台灣！包括今天加入我們的美國醫療朋友！」

賈永婕更特別提到苗栗為恭醫院的陳院長，稱他親自帶領的團隊簡直救了台灣電子業，「苗栗為恭醫院的陳院長，那時京元電子事件他親自帶著80-90人的團隊連續三天拚了7000人篩檢！我由衷的敬佩他們，沒有任何一個媒體報導，沒有任何一點光環，但是他們真的救了台灣的電子業！」

賈永婕亦透露很多長輩勸她差不多可以休息了，深怕她一個不小心出錯，怕一個閃失就沒有光環，但賈永婕也要大家放心，「關於這一點因為我從頭到尾都沒有想過做這件事情是為了自己的光環，所以就算明天光環消失殆盡，那就是我真的有做錯的地方，要好好檢討一下！」最後更不忘強調「我愛台灣」。