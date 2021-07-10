知名服裝設計師林國基現在享受隱居山林，過著半退休生活，他多年前因到美國加州，迷上可愛的多肉植物，從陽台族到擁有多肉植物園，已是「養肉高手」的他說：「只要看著五顏色六色的多肉植物，就覺得很療癒，不但舒壓又能提升免疫力。」

多肉植物是近年植物界的紅人，林國基「肉友」資歷超過6年，回憶當時到美國加州看到很多可愛、漂亮的植物，便好奇是什麼品種，才發現加州民眾都愛種多肉植物，在當地市場很大，研究研究著就加入多肉迷的行列，還將它們融入服裝設計上。

林國基將多肉植物做五顏六色的搭配。(艾迪昇提供）

多肉植物在室外烤肉爐上隨性生長，看起來像被火烤一樣。(艾迪昇提供）

他一開始是城市陽台族，種植條件不好，失敗率高，他說「台灣濕氣重，跟美國乾燥、通風的氣候不同，對多肉植物是一大考驗，密不通風的環境容易讓多肉們腐爛或營養不良」，建議大家花點心思，詢問店家或上網查詢哪些品種耐潮濕，才不會花冤枉錢，他現在種的都是有把握、適合台灣氣候的。

林國基種多肉植物已6年，會特別精心設計。（艾迪昇提供）

他種的多肉植物都是有把握、適合台灣氣候的。(艾迪昇提供）

林國基為給多肉植物好的生長環境，從陽台拓展到農園，表示五顏六色，高矮層次都經過他精心設計，它們雖然不好養，但利用葉孵能源源不絕，繁殖力強。其中一個有6、70年歷史的室外烤肉爐裡裡外外都被多肉植物佔據，朋友看見都讚嘆：「真的像在火烤多肉植物！」

林國基將多肉植物融入服裝設計上。(艾迪昇提供）

出生農家子弟的林國基，嚮往未來退休過著自給自足的田園生活，近2、3年開始種蔬菜、水果，朋友都稱他是「時尚農夫」。台灣疫情爆發後，他種的有機蔬果，吃得安心又健康，自豪說：「黃瓜摘下來洗一洗就可以吃了，現在有點成績了，還能分享給親朋好友了。」

林國基坦言工作多少受疫情影響，目前早上半天工作，下午就到他的時尚農園，一有壓力就跟植物互動，笑說：「連呼吸都順暢了！」