女星許維恩今年3月認愛旗下藝人王家梁，大談姊弟戀，更在5月20日公開求婚成功喜訊，正式升格準人妻，事業順利愛情也得意，令人稱羨；許維恩今（10）日分享兩張到山上祭拜的照片，原來又到了她17年前病逝的舊愛楊明學冥誕，並對他喊話，「我很好哦～別擔心～」。

39歲的許維恩曾和男團B.A.D成員田恩沛有過一段婚姻，離婚後也和男星KID林柏昇傳緋聞，直到今年3月大方認愛王家梁，更在520甜蜜放閃求婚成功消息，升格準人妻；但她年輕時和創作才子楊明學深刻的戀情，最常被拿來討論，因為當年郎才女貌，還一起合演MV，楊明學卻因癌症英年早逝。

許維恩今（10）日分享兩張到山上祭拜的照片，悼念17年前舊愛楊明學。(圖/ 摘自許維恩臉書)

許維恩22歲時和創作才子楊明學熱戀，兩人還合拍天后王菲〈旋木〉MV。(圖/ 摘自YouTube)

許維恩從舊愛過世後，17年間從未間斷上山悼念他，無論是7月冥誕還是1月忌日，只要她有時間就一定會親自前往祭拜；今日她在臉書和IG都曬出上山探望楊明學的照片，說自己一如往常來看他，也順便報告近況，「我很好哦～別擔心～希望現在的你也一切都好～」。

昔日許維恩曾在受訪時聊到和楊明學的回憶，當年她才22歲，和楊明學愛得甜蜜，更受邀拍攝王菲〈旋木〉的MV，留下見證他們美好愛情的紀念；沒料到楊明學罹患罕見的泡狀軟組織腫瘤，癌細胞侵犯到肺部，最後病重不治，許維恩坦承當時宛如世界末日，有好長一段時間生活過得渾渾噩噩，直到楊明學的媽媽推薦她去模特兒圈工作，她才慢慢走出難過情緒。