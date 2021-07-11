國內新冠肺炎疫苗自開始接種以來，預計8月底前要完成500萬人接種，只是考量疫苗數量有限，疫苗接種對象有其先後順序，並非人人都能在第一時間接種……；根據衛福部疾管署公布「COVID-19疫苗接種對象優先順序」明列優先接種對象有10大族群，你有排在優先順位裡嗎？疫苗你打得到嗎？本周小花平台為讀者整理接種疫苗先後順序有哪些人？如果你沒有在其中，也無須過於擔憂，建議從個人保障面的觀點出發：「未雨綢繆及早檢視醫療保障缺口並做好完善規劃，讓未來生活更無虞。」也聽聽小花平台保險顧問針對高職業風險提出最適當的保障規劃建議。

疫苗接種優先對象計10大族群

根據衛福部疾管署公布「COVID-19疫苗接種對象優先順序」明列優先接種對象有10大族群：

1、醫療院所執業醫事人員。

2、中央及地力政府防疫人員。

3、高接觸風險第一線工作人員。

4、因特殊情形必須出國者。

5、維持機構和社福照護照顧者及其受照顧者與洗腎患者。

6、75歲以上長者與孕婦。

7、維持國家安全及社會機能正常運作者諸如：警察、憲兵等。

8、65至74歲長者。

9、19至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者諸如：罕見疾病及重大傷病。

10、50至64歲以上成人。

高風險職業投保意外險受限…

新冠肺炎疫情持續延燒，各行各業也受到不少衝擊，像是航空業的機師與空服員原是外表光鮮亮麗、令人稱羨的高薪工作，在疫情爆發後，可說是冒著極大的風險工作，每趟行程不僅在執勤時需全副武裝，下機後也要做好自主健康管理……，不論是心理或是生理上都有一定程度的壓力。