長生不老藥服用後可以年輕20歲以上

一項針對900名美國成年人的新調查顯示:「事實上大多數人們並不想長生不老。」長生不老一直是人類的夢想,世界上有不少頂尖研發單位投入大量人才與資源去積極研究青春不老的方法,早在2013年哈佛醫學院專門研究抗衰老的教授就已經找出一種NMN的抗衰老成分,經過動物試驗還能小白老鼠逆轉衰老、延長壽命的狀況,美國NASA也證實科學家已經開發出一種藥物,服用後可以年輕20歲以上,讓逆轉衰老、恢復青春不再是一種神話。

42%的人不想長生不老

長生不老的科技,意味人們不但不會死去,也不會衰老,人們能夠免除年老後身體機能衰退所帶來的痛苦,永遠擁有健康強健的身體。 他們也能避免死亡所帶來的分離之苦,得以與親人、愛人、朋友保持永恒的關係,同時長生不老使人能盡情實現心中所想,享受世界的美好。

那麼真的每個人都想長生不老嗎?根據近日《衰老研究雜誌》(Journal of Aging Studies)所發表的一項研究顯示,當被問及是否願意服用能讓自己在當前年齡長生不老的藥物時,只有大約33%的受訪者表示自己願意,另外42%的人則反對,最後剩下的25%的人表示自己不確定。許多專家也驚訝這個數字居然如此之低,因此可以理解許多科技領袖們並不重視現代科技下所發展出來的長壽研究和治療。

老年人期望身體能停留在最健康的時候

如果這項調查是可信的,那麼似乎普通人可能比那些嘗試抗衰老治療的人更能接受他們的死亡。《每日心理新聞》指出,這份研究部分問題在於,調查對象被平均分為三個年齡組,也就是18至29歲的年輕人、平均年齡72歲的老年人和平均年齡88歲的老年人,雖然這三組人的回答幾乎完全相同,但如果給他們選擇,他們對自己希望被凍結在哪個年齡的想法確實有所不同。

平均年齡72歲的老年人和平均年齡88歲的老年人認為如果要讓他們被凍結在一定年齡,他們會想要選擇年輕個幾十年,這些老年人期望身體能停留在最健康的時候,不過這結果也不讓人意外。

圖片來源:RUSLAND BOGDANOV VIA UNSPLASH / FUTURISM

