疫情前愛料理每月有超過5百萬人次造訪，今年本土疫情爆發後，原本已達到天花板的自煮人口，瞬間多出3百萬人，他們該如何靠懶人食譜這把鑰匙，深化和用戶間的關係。

疫情讓台灣忽然多了幾百萬人不得已必須開始做菜、找靈感！」3級警戒3度延長，儘管因應疫情只能遠距採訪，但透過電話，仍可感受對方有如發現新大陸般的驚奇語氣。

他是現年37歲的蕭上農，2010年和朋友共同創業，打造了全台最大食譜網站「iCook愛料理」，10年來匯集了23萬道食譜，累積3百萬會員，靠著會費、廣告收入和賣家電、廚具等電子商務產品3大業務，年營收就超過1億元。就連日本網路創投Cyber Agent也是愛料理股東。

疫情前，該網站平均每月有5百萬次不重複訪客數，今年5月下旬本土疫情爆發後，愛料理的不重複訪客數在短短1個月內暴增到8百萬次，創下開站來歷史新高紀錄。

「原本我以為，已經達到天花板了，畢竟會自己下廚的人就是這麼多。」蕭上農沒想到，一場疫情，讓民眾待在家的時間大增，自己做菜意外成了人們與疫情長期抗戰的必備技能，也讓創辦11年的愛料理有突破天花板的機會。

早在去年4月，國外疫情擴散時，愛料理的不重複訪客數也曾增加到650萬，但不到3周，就隨著疫情趨緩回到疫情前的平均數字，也讓他思考如何提升用戶黏著度。

大數據洞悉心理需求

用戶自動優化貢獻內容

這波不重複訪客數創下新高，蕭上農想的是，如果可以成功將增加的3百萬訪客數留下2、3成，就有機會將愛料理的市場拓展到近百萬的家庭中，甚至提升VIP付費會員數。「以目前3大塊業務來說，VIP付費會員是毛利最高的。」他透露。

打開愛料理網站，首頁的入口頁籤分別是懶惰快餐、居家下酒菜、常備漬物等簡明易懂的分類標語。點入之後，映入眼簾的是一張張讓人食指大動的照片，舉凡法式吐司、義大利麵、冰花煎餃……等過去要到餐廳或下午茶店才能享用的美食，都能自己DIY，讓人忍不住想小試身手。

「懶人料理是能最快幫用戶建立成就感的方式。」蕭上農分析，儘管每個人投入做菜的理由不盡相同，有些人是為了好玩，有些人是為了健康飲食，但若是在起跑點就失敗，很難持續下去。為此，愛料理透過大數據分析，從23萬道食譜中找出最簡單、最容易成功的料理，讓新用戶第一次做菜就上手，進而願意嘗試更多網站推薦的料理。

不只為新手建立成就感，愛料理也緊抓用戶們樂於分享、喜歡被肯定的心理需求。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1281期)