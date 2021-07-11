全球每年逾百國參加、角逐有廣告界奧運之稱的「坎城國際創意節」（Cannes Lions）各項大獎，這次由信義房屋廣告在全球3萬件作品中拿下娛樂獅年度大獎，電通MB、導演羅景壬是關鍵推手。

老伴走了，在申辦死亡登記期限最後1天，老爺爺小心捧著戶口名簿，到戶政事務所申請除戶，像是害怕雙手若一晃，還印有老奶奶名字的名簿掉了，她在他心裡就真的死了。

在戶政事務所工作的女主角（演員陳美月飾）每天替愛侶或夫妻辦理結婚或離婚，分分合合她看多了，連婚姻都不再相信。她知道男友（金鐘視帝姚淳耀飾）已把求婚戒指放在口袋裡好一陣子，卻總是逃避面對，直到看見老爺爺眼中對老伴的眷戀，她才像是想通了什麼，終於接受求婚。

這支「信義房屋│信任幸福篇」廣告一上線，1周內獲4百萬次點閱，不僅成為2020年下半年台灣YouTube最成功廣告排行第1名，更奪下全球最具代表性「坎城國際創意節」（Cannes Lions）21年「坎城創意獎娛樂獅」年度大獎，這是台灣首次在3萬件作品中脫穎而出、奪得大獎。

延續「信任」主題

7分半鐘影片賺人熱淚

「房仲業是一個不容易溝通的產業類別，而這件作品透過改變文化，來幫助推進客戶生意，並且做得非常好。」坎城創意獎娛樂獅評審團主席Jae Goodman如此評論。

坎城國際創意節台灣官方代表賴治怡認為，這支廣告能奪下大獎是「整體性加總的好」，「演員好、腳本好、導演好，故事敘述感人，客戶（信義房屋）也願意做投資，找好的導演和演員，全部加起來，才有這部感人的作品。」

這部用短短7分半鐘，就逼出觀影人兩行熱淚的腳本，來自dentsu MB台灣電通（下稱電通MB）創意團隊，電通MB首席創意長周麗君說，信義房屋是老客戶，和電通MB合作已4年，過去廣告強調信義房屋在社區服務的耕耘，建立消費者信任。這次拍攝主題仍是「信任」，但她想把層次拉高，討論全國性社會議題。

這次談信任，她從情感面切入，想到曾讀過「台灣是全亞洲離婚率最高」的報導，並發現年輕人普遍不敢婚，她認為，「懷疑婚姻有兩個原因，1是有形的，2是心理的，而後者往往更加重要。廣告公司能做的，就是在心裡面鼓勵，因為房子本來就是一種『希望販賣』，我們鼓勵年輕人去相信未來，長期對房仲產業才是好的。」她希望透過這支廣告，讓人們去克服心裡的那份「不敢」。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1281期)