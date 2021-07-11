俗話說，真愛難尋，除了靠緣分，還要有一顆開放的心，才不會單身多年還感嘆找不到真愛，搜狐網命理專欄點名，處女座、雙魚座、摩羯座的人最難脫單，即便他們內心很嚮往愛情，卻容易因為想太多而卻步，導致常常錯過好桃花。

▍1.處女座

在戀愛中，處女座是紙上談兵的高手，即使他們沒有戀愛經驗，也能夠說出一套感情的理論。他們擇偶的標準非常高，隨著年齡增長，經歷過越來越多的事情之後，處女座會變得更理性，即使他們知道一份真摯的感情得來不易，但他們依舊會以現實的眼光挑對象，一方面渴望愛情卻又懷疑愛情。

▍2.雙魚座

對感情，雙魚座始終保持著最天真的幻想。對於雙魚座來說，能夠跟初戀白頭偕老就是最幸福的事，他們很渴望找到真愛，總希望可以在年輕時就遇見能相守一生的人，但並不是每個人都有「初戀就結婚」的運氣，一旦他們被傷害過一次，就會對愛情失去信心，開始懷疑自己能不能找到真愛，因此總是在情場徘徊很久。

▍3.摩羯座

摩羯座的人在感情方面非常感性，卻又很理性，他們會在心裡默默渴望遇到真愛，與相愛的人牽手一輩子，但實際上，他們也深信世界上不會有永恆不變的愛。在摩羯座看來，人都是自私的，大家最愛的永遠是自己。由此可看出，摩羯座的愛情觀其實有點悲觀。