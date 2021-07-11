科技股進入下半年出貨旺季，加上全球汽車銷售逐步恢復正軌，電子股將漸成重心，而航運獲利持續攀高，原物料鋼鐵及塑化獲利還是很好。(圖/先探週刊)

受到六月疫情驚嚇，外資六月淨匯出約五三四億元，較賣超上市金額五一○．三億元還多，也是連第二個月賣超台股超過五百億元；顯然外資的確在意台灣疫情。但在社會幾乎半封鎖及外資大賣下，台股六月反而收在一七七五五點，創下歷史新高，內資覺醒軋到外資。而累計上半年外資賣超台股上市公司高達三九六七億元，台股卻也大漲二○．五二％，名列全球股市前茅。

再從主管機關統計數字，上半年累計淨匯入台灣金額高達一○九．二億美元，超過三千億台幣。外資賣超部分匯出，但總計上半年台灣竟然有超過百億美元匯回，顯然資金湧向台灣比想像中多。難怪台股會屢屢出現超過六千億元單日成交金額，就算扣除當沖，成交量也一定創歷史新高。量是價的先行指標，所以股市創新高。

貨櫃三雄狠解色 中鋼、台塑看好

當然基本面最重要，第一季電子股當道，但到了第二季就以原物料及航運股為主軸，航運貨櫃三雄陸續公布單月獲利都令人驚豔，法人對於獲利及目標價一再向上調升，預估三家公司今年獲利有望挑戰三千億元，也難怪占台股權值比重都擠進前十五名，分別是長榮第四名，超過台塑化；萬海十二名，逼近聯電，以及陽明的十五名。而這三家公司每日成交量動輒超過二千億元以上，占大盤超過三成以上，所以漲跌的確影響台股指數，按此種趨勢，只要未見跌破月線都屬上升趨勢。其他也大漲一段的航運股，基本面沒這麼強，似乎有點停滯。而海運貨櫃三雄的大漲，不少上市櫃公司也介入操作獲利，例如威剛、皇翔等，創造出台股的另一種奇蹟。

進入下半年，塞港缺櫃還是未變，所以長榮等三家公司還是台股指標。只不過今年累計上漲五至八倍，漲多的確就是另一種利空；就像過去台股靠台積電指數突破一萬、一二六八二點一樣，航運股太過吸金將使得其他類股弱掉了，尤其是電子股大盤成交比重一直低於五成，這樣就難成大氣候，尤其是在指數突破歷史新高後。

而配合航運股大漲的鋼鐵股，最近累積漲幅普遍也超過五成甚至一倍，如海光、威致、聚亨等，基本面看多是沒問題，這次國際鋼鐵景氣主要是美國基礎建設預期拉抬，雖然總金額從二．五兆美元降至一兆美元，但北美鋼鐵指數從去年八月以後就一路上漲到六月份還再創高，漲幅約一倍，期間還有中國出手打壓黑色系產品，但是中國壓低出口退稅以及俄羅斯也減少鋼鐵出口，都使得鋼價下不來。報載台塑、中鋼及日商合資投資的越南河靜大鋼廠上半年獲利不僅輕鬆超越百億台幣，更比內部原先推估目標超前十五％、上看四．六億美元，約一二八億台幣。且伴隨歐美疫苗接種推進，經濟解封，台塑越鋼下半年獲利可望比上半年成長二○％，約五．五億美元，全年獲利將向上衝破十億美元。想想前年越鋼還是大賠錢，如今卻大賺，好到台塑、中鋼。

鋼鐵股今年漲幅超過一、二倍者比比皆是，但是龍頭中鋼累計漲幅最高不到九成，相對偏低；上周筆者認為東鋼比價也是偏低，果然出現補漲；現在拿越鋼預估下半年獲利將較上半年多二成比較，中鋼上半年每股稅前約賺二．二元，稅後約一．六五元，若成長兩成計算，下半年約二元，也就是全年至少賺三．六五元以上；再者中鋼持有越鋼二五％股權，以越鋼全年預估賺十億美元計算，中鋼理論上約可認列二．五億美元，約七○億台幣，折合每股○．四元，那麼中鋼今年ＥＰＳ要超過四元不難，對照目前ＰＥ約十倍，且還含息○．三元，的確可攻可守。

塑化的二線股今年從台聚四寶─華夏、台聚、亞聚、台達化都將繳出歷史高獲利，ＰＥ十倍不到；國喬預估有機會賺到六元以上，股價相對偏低，詳見後聞。

二極體、導線架噴出 汽車電子示範

台股過去重心一向在電子股，下半年最重要的兩件大事就蘋果推出新機，以及汽車業復甦。尤其是汽車業，逐漸解封後，美國第二季汽車銷量大增，使上半年新車銷售成長逾三成，據J.D.Power估計，上半年新車銷售約比去年同期成長三二％，達到八三○萬輛。但跡象顯示，六月銷售已減緩，主要在車用晶片供不應求，汽車經銷商先賣庫存，庫存數量持續下滑，而非買氣不足。通用汽車（ＧＭ）第二季汽車銷售比去年同期大增近四○％，也較今年第一季成長十％。福斯汽車（ＶＷ）美國銷售締造近半世紀以來最佳的上半年紀錄。銷售冠軍的豐田第二季汽車銷量比去年同期激增七三％、至六八．八萬輛；本田上季銷售也比一年前躍增近六六％。汽車銷售大好，但大家面臨庫存偏低現象，例如福斯庫存量約有三．二萬輛。現在甚至出現二手車成交金額超過新車的怪異現象，只能說需求太強。也刺激豐田股價一度創歷史新高，福特從八．七九美元一度大漲至十六．七五美元，漲幅幾乎一倍，福斯也一度上漲超過一倍。（全文未完）

《先探投資週刊2151期》

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