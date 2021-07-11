國際股市多為高檔震盪至創高格局，搭配國內疫情明顯趨緩，加權指數再創歷史新高，上半年營收陸續出爐之際，可作為股價調整的重要參考依據。(圖/先探週刊)

加權指數上半年以歷史新高完美拿下中繼點，下半年的第一周，則進入挑戰整數關卡一八○○○點，雖然傳產股在航運與鋼鐵領軍下，仍占有成交量能半片江山，不過電子類股比重也漸有從谷底逐漸向上攀升跡象，在美股四大指數輪番創高格局帶動，加上國內疫情明顯趨緩，預期股市下半年仍大有可為。

美股上半年以費城半導體上漲十九．七％最強勢，其次是S&P 500指數上漲十四．四％，道瓊、Nasdaq分別為十二．七％與十二．五％。台股更為優異，加權指數上漲二○．五％、櫃檯指數十六．三％，上半年傳產股表現最佳，金融股零星點綴，電子股在整理過後進入傳統旺季，若業績有所發揮，股價不會寂寞。

回顧上半年台股表現，先是由護國神山台積電領軍，加權指數站穩在一五○○○點之上，第二季電子類股進入整理，不過航運類股率先挺身而出，尤其貨櫃三雄正式航向偉大的航道，龍頭長榮來到市值第四大，而萬海與陽明則擠進前十五強，包含承攬、散裝與相關個股紛紛出現補漲行情。

貨櫃航運多頭方興未艾

傳產股起飛的另外一具引擎，則是鋼鐵類股，龍頭中鋼走勢猶如小型股，漲幅一度逼近一倍，旗下中鴻最大漲幅超過三倍，五月中的震盪過後，在美國拜登政府基礎建設方案正式定案，加上中國政府取消出口退稅、俄羅斯宣布針對特定金屬課徵出口稅，報價再度起飛，盤面則改由不鏽鋼領軍向上。

塑化類股第一季利差擴大，財報普遍繳出績優成績單，尤以台聚集團表現最為亮眼，而近日則是在油價堅挺向上帶動之下，台塑四寶中的台塑化股價創兩年來新高，預期今年多檔塑化股獲利，可望寫下紀錄；造紙產業雖然市場關注度相對較低，不過同樣在原料上漲帶動下，目前多數個股仍持穩於高檔震盪。

而紡織產業亦相對分歧，雖然疫情考驗於東南亞設廠的廠商，不過美國與歐洲解封後，將可望帶來的報復性需求，且由於上游原料不論對於中游尼龍或化纖，成本皆屬相對穩定，預期需求面帶動營運成長，將更有利產業趨勢向上，成衣龍頭儒鴻股價創下歷史新高，聚陽與製鞋龍頭豐泰皆逼近高點。

第二季末，市場雖仍專注於航海王與鋼鐵人，不過汽車產業在晶片缺貨潮可望逐漸緩解下，開始逐漸恢復元氣，帶動汽車電子族群彈升，電子類股雖然成交比重雖偏低，不過如ＡＢＦ、ＥＳＬ等趨勢股仍有特定買盤。今年上半年不論股市資金挪移或疫情發展，都顛覆了過去的思維，然而台灣全年經濟成長仍相當樂觀。

鋼鐵挑上游、紡織找下游

七月伊始，長榮、陽明結束分盤交易，加上陽明五月ＥＰＳ三．一五元再度創高，量能亦再次放大，股價持續奔馳，不過在散裝航運方面，ＢＤＩ指數近日拉回，縱然獲利可望為近年最佳，然與貨櫃航運相較，實務上沒有聯盟制度制衡，股價也沒有低本益比優勢，但是最該小心的則是跟風股，業務占比低甚至僅因轉投資等因素，海水退潮就知道誰在裸泳。

而在鋼鐵股部分，漲價風潮帶起比價效應，上游龍頭廠中鋼，雖然獲利較過去數年明顯成長，前五月獲利已超越前年、去年表現，不過為了照顧下游廠商，目前報價仍是相對低於國際水準，短期在中國政策無法壓下價格，以及俄羅斯增加出口關稅，中期則有美國基礎建設加上碳中和議題，對於營運仍深具加分效果。

油價上漲帶動，刺激股價較低的台聚集團表現活躍，第一季在利差拉大的狀況下，獲利優於過往，第二季仍可望有不錯獲利，全年可能繳出本世紀以來最佳成績；成衣與製鞋產業受惠解封需求，儒鴻股價已創下新高，聚陽與豐泰也逼近史高，鈺齊ＫＹ與冠星ＫＹ成交量較少，基期也相對偏低。

紡織中游的宏益與聯發，六月營收皆較去年同期成長超過一倍，已連續三個月都超過一倍，主要因素除了去年基期相對偏低之外，成本推升過後進入需求拉升期，加上業外轉投資也有不錯的成績，上半年營運可望顯著成長，另外，集盛與得力六月營收，也都有八成以上的年增率。

瑞穎營收連四月創高

軸承廠瑞穎由於物流倉儲設備軸承，打入美國電商以及物流龍頭廠供應鏈體系，去年受惠新冠肺炎疫情帶動的宅經濟，營收與獲利出現明顯跳升，而今年也同樣表現不俗，六月營收為二．一九億元、月增○．六％、年增七二．三％，連續第四個月創下歷史新高，累計上半年十二．二九億元、年增四八．三％。

由於北美物流配送業持續添購倉儲設備，預期瑞穎下半年業績將可望隨訂單而持續成長，此外，原物料報價持續攀高的壓力，已協調客戶再次調漲價格，將望反映在下半年業績，運費上漲部分，則與客戶共同分攤方式降低成本。整體而言，景氣與產業趨勢帶動，下半年可望優於上半年，而全年營運亦有機會再攀高峰。

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