疫情把民眾都關在家裡，不少人也開始趁機鍛鍊廚藝，看準讀者的閱讀新需求，Readmoo 讀墨電子書宣布推出料理閱讀任務及書展活動，超過千本料理與美食書籍兩本以上 8 折，只要在活動期間達成指定任務，還有機會獲得紅利點數。此外，Readmoo 讀墨電子書更首度聯合五大美食夥伴，推出多種好物折扣與抽獎活動，用多樣超值優惠，豐富每一家的餐桌與閱讀風景！

Readmoo讀墨電子書從 2013 年開始的「閱讀馬拉松」系列活動，以「閱讀時間」為目標，激勵讀者閱讀各種主題書籍，多年下來，已成為頗受讀者歡迎與關注的全站活動。為了持續深化閱讀社群的互動能量，2021 年 Readmoo 讀墨電子書開始推出質性閱讀任務，用不同於閱讀的深度任務，鼓勵讀者將書中的內容應用到更多生活領域。五月份，讀墨首度推出了運動閱讀任務，七月則是料理閱讀任務登場。

2021/7/8～2021/8/2 進行的料理閱讀任務活動，除了端出千本好書，2本（含以上）8 折的購書優惠，讀者只要完讀任兩本活動選書（活動選書總閱讀時間需超過 100 分鐘以上），或是上傳料理照片／影片，就能獲得活動徽章與紅利點數。

此外，為了讓讀者有更多的資源豐富餐桌，Readmoo 讀墨電子書也聯合五大夥伴：瑪黑家居選物、上下游新聞市集、鮮食家、YOTTA 友讀、食力foodNEXT，推出讀墨專屬好禮。無論是搭配閱讀的零嘴、餐廚用品，或是冷凍即食料理、烹飪課程，讀墨讀者都能享有專屬優惠，還有機會抽「美食好禮福袋」，讓喜歡下廚讀者，一次擁有多種美食好物！