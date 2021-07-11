在家看 NBA 總冠軍賽看得你手癢也想親自來一場嗎？現在你也可以跟字母哥組隊來場 3 對 3 鬥牛賽，日後巨石強森也將在更新中加入球員陣容！集結籃球、美式足球、棒球、足球、曲棍球等 130 多位體壇超級巨星的手遊《Ultimate Rivals: The Court》登上 Apple Arcade，有時間就打開iPhone、iPad玩起來！

由 Bit Fry Game Studios Inc. 所開發的 《Ultimate Rivals: The Court》以不久的將來的數位世界為背景，集結籃球、美式足球、棒球、足球、曲棍球等 130 多位體壇超級巨星，包括正在 NBA 總冠軍賽與太陽隊對戰的兩屆年度最有價值球員公鹿隊前鋒字母哥安戴托昆波 Giannis Antetokounmpo、快艇隊明星前鋒柯懷雷納德 Kawhi Leonard、詹姆士哈登 James Harden 等職業選手，還有大鳥 Larry Bird、J 博士 Julius Erving 及俠客歐尼爾 (Shaquille O’Neal) 等傳奇運動員，玩家可從這份夢幻運動員名單中網羅他們最喜愛的職業選手，組成超強球隊，與親朋好友來場血脈噴張的 3 對 3 的籃球鬥牛廝殺，透過各種球技來一較高下。

每位體壇巨星都有各自具備的球風和技能，玩家可以利用選手的技能在籃球場上使用各類運動的「必殺」絕技，如「暴投」、「強棒出擊」和其他毀滅性招式，以強大的優勢來宰制對手，不同的角色組合能創造獨特的玩法，讓你在面對 AI 或線上多人連線競賽的玩家時更容易取勝。在球場上，玩家藉由快速反應來做出動作，並有風格獨具的視覺特效和引人入勝的音效讓比賽充滿張力。

《Ultimate Rivals: The Court》讓每個人能在華麗刺激的街機遊戲裡操控他們最喜歡的運動員，遊戲具備流暢的 60 fps 畫面、簡化的操作方式、出色的視覺和音效設計。Bit Fry Game Studios Inc. 執行長暨「Ultimate Rivals」發發者 Ben Freidlin 表示：「我們正在改寫新一代運動電玩遊戲的規則。 我們先從玩家著手，讓他們發揮想像力來創造他們心目中的終極隊伍，來自各式運動領域的運動員都參與其中。」

除了上述的 NBA 巨星之外，《Ultimate Rivals: The Court》匯集來自 NHL、NBA、NFL球員協會 (NFLPA)、MLB、WNBA 和美國女子國家足球隊球員協會 (USWNTPA) 授權的運動員，包括 WNBA 的 Candace Parker、Diana Taurasi、Elena Delle Donne 及 Skylar Diggins-Smith；USWNT 的 Alex Morgan；NFL 的 Juju Smith-Schuster：NHL 的 Alex Ovechkin，以及冰上傳奇人物 Wayne Gretzky 等眾多明星運動員。此外，巨石強森 (The Rock) 等 WWE 超級巨星及傳奇人物也將在日後的更新內容中加入球員陣容。絕對能組成你心目中從未想過的夢幻隊伍！

Apple Arcade 是蘋果首創的遊戲訂閱服務，可以透過行動裝置、電腦和電視暢玩一系列包羅萬象的全新遊戲。每月訂閱費用170元還包括最多可供六個家庭成員使用的「家人共享」功能。Apple Arcade 的遊戲皆可離線暢玩。