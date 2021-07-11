本土疫情爆發至今，每日確診人數已見趨緩，考量跨區人流，指揮中心於8日宣布，三級警戒延長至7/26，但包含餐廳、電影院、風景區等地適度鬆綁；傑昇通信提醒，此時正值暑假，蓄勢待發的人群恐傾巢而出，尤其是海邊及泳池，除了玩的全身濕，手機也容易因進水而遭殃，若不想修手機花大錢，那麼近期熱銷的三支防水手機，能讓你玩水或是被雨淋濕都免煩惱！至傑昇通信門市購買再享折扣及好禮相送。

傑昇通信三大防水手機推薦機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

炎炎夏日，熱衷喜歡水上活動的民眾，怎能不買台防水手機下水拍照使用，北台灣最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，繼SONY後，近年越來越多手機跟進，原本旗艦機才有的防塵防水等級規格，也陸續下放到中高階手機；而最簡單辨別的方式，就是大家熟知的兩位數IP代碼中，最常見的IP67、IP68，第一位數字代表防塵侵入等級，6表示完全密封防塵，第二位數字則是該裝置的防水等級，尾數7（最多浸入1公尺深30分鐘內）或8（可超過1公尺深至少30分鍾）通過認證可允許整機浸入水中，才算是真正的防水手機。

說到防水手機，第一個想到的絕對是SONY，自2012年推出防水功能手機後，累積無數防水經驗值，也被公認防水技術最為純熟的手機品牌，身為SONY第40支防水手機的Xperia 10III，具備IP65/IP68防水防塵等級，搭配康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，無論是戲水、陣雨，還是生活中各種水花噴濺的情況，都能保持運作如常，至傑昇通信門市購機再便宜1200元，再送風格選物大禮包，包含3C硬殼收納包、簡約桌上型吸塵器、真空不鏽鋼保溫杯等好禮（價值$1680元）。

另一款則是台灣之光華碩的新機Zenfone 8，一共有四個規格，最熱銷的是8GB+128GB容量，一樣擁有IP65/IP68等級防水防塵保護，前一代照相功能躍升全球冠軍，新機更厲害，搭載雙鏡頭主相機，分別為6400萬畫素主鏡頭及1200萬畫素超廣角鏡頭，加上最高240Hz螢幕觸控採樣率與高通S888處理器，絕對是今年最亮眼的防水手機！現在至傑昇通信門市購機現折2200元，登錄再送$3000郵政禮券，還可抽Honeywell抗敏空氣清淨機（市價$4990元）享優惠更省荷包。

一開賣就衝進熱銷榜，且深受年輕族群喜愛的三星Galaxy A52 5G，搭載6.5吋螢幕，具備IP67防塵防水等級，足夠抵禦日常生活的用水場合，4500mAh電池容量，加上25W快充，不管是執行功能或操作遊戲都流暢，且後置6400萬畫素四鏡頭主相機，傑昇通信門市購買只要12290元，再送夏日運動四件組，內含乾溼分離運動包、2件式筋膜球、運動腰包及運動毛巾（價值$2490元）。