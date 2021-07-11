國內的新冠疫苗陸續到位，能接種的年齡層也慢慢往下開放，國外曾報導：有過去施打玻尿酸等填充物的患者，在打完新冠疫苗之後，發生嘴唇紅腫等狀況而前來就醫。

●疫苗引起身體發炎導致

皮膚專科醫師鄭惠文表示，根據國美容整形外科學會（ASAPS）指出，曾經在臉上有注射填充物的民眾，在接受疫苗接種後，身體出現了紅腫以及發炎反應，甚至還有人出現嘴唇腫大的情形。雖然這種情況發生的機率不是很高，但隨著國人施打新冠疫苗的人數越來越多，未來有可能會有此類狀況發生，在此先讓民眾了解新冠疫苗可能引發的皮膚症狀。

(圖/常春月刊提供)

除了過去有做過醫美填充物的民眾要特別注意之外，本身有免疫問題抵抗力較低下的族群，在接受疫苗注射後，也可能出現帶狀皰疹再度活化的情形。

另外，施打疫苗可能出現的皮膚紅腫發炎情況，一定要和蜂窩性組織炎作檢別診斷，以免錯失黃金治療時期。要特別提醒的還有，若因打疫苗引起紅腫不適而擦拭外用藥膏的話，也得小心會引發接觸性皮膚炎的問題，若發炎症狀持續或原有的皮膚問題持續惡化，建議盡速就醫。

●疫苗利大於弊 若不良反應持續惡化1周 盡速就醫

鄭惠文指出，注射新冠疫苗回家之後，如果感覺施打部位紅腫疼痛，可適時冰敷緩解症狀。此外，建議加強肌膚的保濕修復工作，或是使用含有消炎成分如甘草萃取（LICORICE）等保養品擦拭，若感覺癢癢的時候，盡量以拍打方式來止癢。

(圖/常春月刊提供)

至於哪些狀況下需要就醫治療呢？鄭惠文進一步說明，當癢感無法控制住，且已經影響了日常生活時；還有皮膚症狀的範圍大到分不輕界線的時候；另外，當這些皮膚不良反應症狀超過一周沒有轉好的情況下，都建議立刻就醫讓醫師來診斷並治療。

鄭惠文強調，以上所述的皮膚不良反應，皆屬於施打新冠疫苗後可能發生的症狀，疫苗對身體的好處利大於弊，千萬不要因為擔憂這些不良反應而拒絕施打疫苗。