《歐亞時報》(The EurAsian Times)報導,身為無人機製造巨頭的中國大陸,擁有多種不同的軍用無人機,若中印邊境爆發武裝衝突,這些武器將對缺乏因應手段的印度部隊構成「生存威脅」。

報導指出,根據衛星影像,中國大陸先前已在新疆馬蘭的基地測試各式無人機,包括WZ-8極音速無人機,以及疑似被改裝為無人機的殲16戰機等;且中國大陸身為無人機製造巨頭,不僅已具備讓無人機集體行動的蜂群技術,且據信正研發能攜帶火箭等武器的垂直起降式無人機,也在發展地面發射式的自殺無人機。

由於垂直起降式和地面發射式無人機適合部署在地形複雜的區域,加上印度軍方目前缺乏有效因應無人機威脅的手段,若雙方未來爆發武裝衝突,印度恐在大陸的無人機攻勢下吃大虧,如同亞美尼亞2020年遭亞塞拜然擊潰一般。

印度查摩與克什米爾省(Jammu and Kashmir)的一處空軍基地先前遭到小型無人機攻擊,雖然並未造成太大損傷,但也顯示該國在面對類似威脅時十分脆弱。印度在2019年沙烏地阿拉伯阿布蓋格(Abqaiq)與胡賴斯(Khurais)的煉油廠於無人機襲擊中受創後,雖已在相關領域展開行動,但智庫「和平與衝突研究所」(Institute of Peace and Conflict Studies IPCS)資深研究員密特拉(Abhijit Iyer-Mitra)指出,目前尚無確實成果。

在空軍基地遭襲後,印度空軍已公開招標,尋求採購10套機動無人機反制系統(CUAS),並要求該系統須具備以干擾衛星定位和電子訊號的「軟殺」功能,以及擁有「硬殺」能力的高能雷射武器。