《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，身為無人機製造巨頭的中國大陸，擁有多種不同的軍用無人機，若中印邊境爆發武裝衝突，這些武器將對缺乏因應手段的印度部隊構成「生存威脅」。

報導指出，根據衛星影像，中國大陸先前已在新疆馬蘭的基地測試各式無人機，包括WZ-8極音速無人機，以及疑似被改裝為無人機的殲16戰機等；且中國大陸身為無人機製造巨頭，不僅已具備讓無人機集體行動的蜂群技術，且據信正研發能攜帶火箭等武器的垂直起降式無人機，也在發展地面發射式的自殺無人機。

由於垂直起降式和地面發射式無人機適合部署在地形複雜的區域，加上印度軍方目前缺乏有效因應無人機威脅的手段，若雙方未來爆發武裝衝突，印度恐在大陸的無人機攻勢下吃大虧，如同亞美尼亞2020年遭亞塞拜然擊潰一般。

印度查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）的一處空軍基地先前遭到小型無人機攻擊，雖然並未造成太大損傷，但也顯示該國在面對類似威脅時十分脆弱。印度在2019年沙烏地阿拉伯阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的煉油廠於無人機襲擊中受創後，雖已在相關領域展開行動，但智庫「和平與衝突研究所」（Institute of Peace and Conflict Studies IPCS）資深研究員密特拉（Abhijit Iyer-Mitra）指出，目前尚無確實成果。

在空軍基地遭襲後，印度空軍已公開招標，尋求採購10套機動無人機反制系統（CUAS），並要求該系統須具備以干擾衛星定位和電子訊號的「軟殺」功能，以及擁有「硬殺」能力的高能雷射武器。