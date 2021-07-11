奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享7/12～7/18星座運勢，巨蟹座事業運最旺，金牛座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺；另外天蠍座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。從整體運勢來看，摩羯座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友顯得積極許多，不像過去總是守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況改善許多。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛停不下忙碌的腳步，還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

▍雙子座

整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓雙子朋友感到手足無措。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥巨蟹朋友下周的生活，過往的努力在下周開始逐漸地獲得回報，對於現況也感到滿意許多。

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子朋友，手邊的事情將受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，令人感到不知所措。

▍處女座

整體運勢★★

下周處女朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法下決定。且下周自信心流失，也增加了對自我的不確定感。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤朋友的情緒起伏變大，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人起爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是要建議，下周要控制一下自己的脾氣。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始不勝負荷，更加渴望能夠全面掌握手邊的事。

▍摩羯座

整體運勢★★★★★

摩羯座的朋友若目前有遇瓶頸，或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮，一切變得更加順利。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友顯得渾渾噩噩，過往自傲的自制力變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心，甚至有揮霍過度的狀況存在。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友將無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】