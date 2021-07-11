受惠於貿易需求強力反彈，推升運價費率不斷上漲，航運業景氣來到前所未有的新高點，有專家引用數據表示，今年上半年船舶的交易量來到歷史新高，比去年同期成長1.3倍，更是長期以來的2倍，顯示景氣的狂熱程度並未減緩。

Americanshipper報導，不僅是貨櫃船的交易量創新高，散裝船及油輪的銷量也超乎想像的高，代表船舶的資產價值繼續上漲，甚至在運費非常低的油輪運輸中也出現罕見的狀況。

航運諮詢研究機構Clarksons常務董事Steve Gordon表示，在船隻買賣市場中，今年上半年交易量超過8500萬載重噸位（DWT）是去年同期的1.31倍，也比去年下半年成長31%，更是航運業長期以來的2倍。

市場研究機構Stifel旗下分析師Ben Nolan則用「航運狂熱」形容船隻交易量暴增，「就我們觀察到的資料，比起新船的交易量，更多的是在二手市場的買賣，過去每年大約有1200艘大型船隻被買賣，但我們在上半年就已經達到了這個水準。」

此外，知名航運諮詢機構Alphaliner統計，今年上半年共有301艘貨櫃船進行交易，總容量超過100萬個20呎貨櫃（TEU），改寫半年交易量的歷史新高紀錄。

數據顯示，貨櫃船的價值從4月開始飆升，6月份一艘1700TEU貨櫃船的價格來到2150萬美元是1月份的3倍，Steve Gordon則說，追蹤二手貨櫃船船的克拉克森指數在今年上半年飆升了1.24倍，航運景氣陷入瘋狂。