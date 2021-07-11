民進黨防疫政策備受批評，國民黨民調卻未隨之受益。媒體人鄭師誠表示，國民黨最大的問題是太墨守陳規，無法讓民眾感受到動力，雖每天開記者會卻缺乏記憶點、民進黨也不會理，國民黨若不改變做法向前衝，蔣萬安2022台北市長選舉就辛苦了；台北市副市長黃珊珊挾行政優勢如「巨龍在天上飛」，蔣必須在表態後找到自己在台北市的角色，不能坐等「黃袍加身」，否則藍營支持者可能就不想出來投票了。

鄭師誠10日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨現在每天都開記者會，但民眾並不會記得，民進黨也不會去理，感覺就是每天開個話題但缺乏延續效應，例如國民黨日前批評「油電連8漲」，呼籲蔡政府能夠凍漲，但除了記者會本身，應配套讓黨籍立委在經濟委員會砲轟官員、丟文件、翻桌等動作，方能躍上媒體版面，讓普羅大眾認為「有在做事」。另外像疫苗採購，國民黨就該想辦法也自購疫苗，甚至直接把貨機停在桃園機場，把民進黨鬧得雞飛狗跳，才能成為新聞話題，並營造政黨印象與記憶點、讓民眾有支持的動力。

鄭師誠指出，明年的氛圍主軸可能是「防疫」或「疫後民生經濟困頓的議題」，若是前者，台北市市長柯文哲的防疫表現仍會佔據光環，黃珊珊自然水漲船高，蔣萬安就沒有任何角色；若是後者，蔣因帶給人兩岸比較和諧、經濟會比較好的印象，其民調就可能高起來，故得看議題決定誰佔優勢。

對此，鄭師誠強調，若明年大氛圍仍在防疫，蔣萬安就會比較辛苦，雖不見得選不上，卻恐重演1994年台北市藍分裂、綠漁翁得利慘劇；黃珊珊的行政優勢如「巨龍在天上飛」，一旦聲量起來分走的會是藍營的票，蔣、黃相爭得利的會是綠營。鄭提醒。蔣最近沒聲量應在鴨子划水，蔣務必在正式表態後，找到自己在台北市的角色、能夠對台北市的話題說上話，不能坐等黃袍加身，否則曖昧到最後動作慢了，藍營支持者感受不到動力就不想出來投票了。