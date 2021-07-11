台股周線出現連七紅之後，本周收黑，主因在航運股有較大幅度的拉回，當然電子權值股沒有表現也是周線收黑原因。周五美國鷹派出來喊話要提前縮表，造成美股恐慌，但就技術面而言，美股只是漲多回檔，多頭格局並未破壞。聯準會（Fed）主席鮑爾已說通膨是短期現象，年底前通膨率會控制在2%以內，如果是這樣，那麼炒高的原物料股就要留意高檔的風險。

另外，全球航運運費的高漲引起美國總統拜登的注意，決定頒布行政命令，要解決運費不合理狀況，也許是拜登看到了甚麼，但以筆者來看，運價持續高漲對於出口商是成本的增加，而且塞港不可能永無止盡的塞下去，再加上全球最大航商馬士基的股價已經一個月沒有再創新高，對岸的中遠海控這兩天也快速拉回10%，對於已經漲太高的航運股要保守以對，留意陽明180元、萬海258元、長榮170元若帶量跌破，則必須執行停利或停損動作。

另外，在周五盤後，台積電公布6月營收1481億創下歷史新高，第二季財報也順利達標，這對於蟄伏已久的電子股無疑是一劑強心針，畢竟過去2個月，電子股都處在4成以下的資金比重，對於大盤而言，也是為何會萬八過高拉回的原因。

展望下周，若傳產的資金可以順利回流到電子，然後由台積電領軍上攻，那麼這個行情未來將可以走的更紮實，所以下周留意資金結構的轉換，傳產回檔的風險，以及質優電子股的機會。

目前可以留意6月營收表現亮眼的公司，如亞光，6月營收18.9億，創下9年來單月新高，若以Q2的業績約52億，單季大有挑戰1.5元以上機會，更何況亞光在車用鏡頭布局多年，隨著5G、AI、LIDAR等應用的蓬勃發展與自駕車時代的來臨，相關產業的產值可望爆發性成長；另外，電動車已經是長線趨勢之一，近期相關跨入車用個股如朋程、強茂漲勢非常凌厲，6月創新高的車用零組件還有貿聯ky和瀚荃，本益比都在15倍以內的低估範圍，建議可以逢低做留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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