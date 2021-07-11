大陸知名美妝網紅「kimmy大姐姐」憑著大膽穿著加上火辣身材，微博吸引超過1145萬粉絲追隨，也是時尚活動的常客。然而她今(10日)突然在微博PO出多張自已與小鮮肉互動親密的照片，還寫下「姦夫淫婦，你們沒好下場」、「搞我老婆，你覺得會有好結果嗎」等字句。Kimmy大姊姊此舉也被懷疑是出軌被抓包，才會讓老公不甘登入她的帳號，想把妻子紅杏出牆一事公諸於眾。

擁有千萬粉絲支持的kimmy大姐姐，疑似遭老公登入帳號，憤怒PO出她與一名小鮮肉的多張親密照。照片中kimmy大姐姐與小鮮肉互動曖昧，不是任對方背後式擁抱，就是臉貼臉合照，外加十指緊扣，令她的老公看了怒火中燒，寫下「姦夫淫婦你們沒好下場」等字句。

kimmy大姐姐疑遭老公抓包出軌。(取自kimmy大姐姐微博)

其實kimmy大姐姐偷吃還知道擦嘴，是先將家人都設黑名單後，才在社群軟體朋友圈中曬出與小王親密合影，令她的老公越看越火大，忍不住開嗆：「人在做天在看，屏蔽我們微信就看不到了？」

老公被戴綠帽超火大，怒曝kimmy大姐姐與小王親密照。(取自kimmy大姐姐微博)

kimmy大姐姐穿著性感又時尚。(取自kimmy大姐姐微博)

只是kimmy大姐姐一直以來都沒有提過自己有男友或是老公，感情世界非常神秘，想不到這次卻因為老公被戴綠帽，令她隱婚一事意外曝光，果然引發網友熱議「完全沒聽過一看粉絲還挺多的」、「女方出軌，老公登女帳號放錘，真精彩」、「已經刪了，她已婚？」、「不認識，哪裡來的假網紅，買假粉絲滿足自己網紅身份」。