北市好心肝診所爆黑箱疫苗之亂，事發至今已過了一個月，台北市議員簡舒培質疑北市府處理此事雙標，且副市長黃珊珊所說，負責傳達訊息的友人Ben仍找不到。

台北市好心肝特權疫苗被踢爆滿一個月了，簡舒培昨（10）日在臉書指出，目前台北市處理進度，衛生局三位基層同仁調職等待處分，黃局長經過被請假後，6日銷假上班，竟馬上有媒體報導，市府放話逼退黃世傑不成，所以拔權記過處分。簡舒培認為，黃是政務官，記過實質意義低，羞辱意味極濃。

對於好心肝為什麼能拿到千劑疫苗？為什麼黃珊珊會被許金川感謝？千萬人都在尋找的Ben到底是誰？簡舒培表示，市長柯文哲到現在完全沒有回應說明，也沒有下令調查黃珊珊；反觀過去打壓吳音寧時，柯文哲曾下令政風處嚴查北農。

簡舒培接著提到，疫情爆發後，柯文哲幾乎每天都開記者會砲打中央，7月1日黃珊珊和許P（許金川）的對話被揭露，柯文哲卻龜縮神隱不敢開記者會。

簡舒培說，如果黃世傑局長發疫苗給禾馨，罪該萬死，需要被逼退、記過，那黃珊珊被好心肝感謝，柯文哲卻當沒事發生，沒有震怒，也沒要政風調查，甚至連回應都不敢回應，真的太奇怪了。簡舒培並在文末標註，「Ben尋不到」。