台灣近期本土新冠肺炎新增個案趨於平緩，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學分析，國內整體疫情處於尾聲，研判7月26日後應該能迎來解封、降級。但他指出，台灣要「清零」的難度很高、機率極低，未來社區出現不明感染源恐成為常態，待疫苗接種達到群體免疫的程度後，才可能回歸正常生活。

「大火撲滅後，剩下來的星星之火反而最難處理。」謝宗學10日於臉書指出，7/8到7/10間，國內分別新增18、32、31例本土個案，扣除掉居家隔離的人數後，實際對社區有風險的確診數為12、19、12例。謝宗學分析，「連續3天確診數維持在10～20人中間，整體疫情趨勢的確是趨於緩和且處於疫情尾聲」，但重點是，「尾聲」會持續多久？

由於整體疫情趨勢向下的方向不變，再加上台北市場群聚和屏東Delta群聚事件都在控制中，謝宗學維持先前預測，「若沒意外，解除三級警戒的日子應該就是 7/26」。至於近日「微解封」爭議不斷，他則指出，這是向經濟民生妥協的過渡時期做法，兩難之中儘量取得的平衡。

對於安親班和幼兒園是否開放，謝宗學認為，這件事應該單獨來看，「在仍有不明感染源不時出現的時空背景下，解封真的合適嗎？」他自己是不贊成，將孩子送到空間狹小、兒童群聚、戴口罩可能不確實的環境中，寧願多觀察一些日子，到7/26再看看。

未來必須學習和病毒共存。謝宗學坦言，等到接種率提高到形成群體免疫的程度，才能逐漸回到正常生活。（資料照/馮惠宜攝）

謝宗學指出，即使7/26解封、降級，社區不時還會有零星不明感染源的病例出現，且可能變成常態，坦言台灣要清零的難度很高、機率極低，未來必須學習和病毒共存。對此，大家能做的就是隨時做好個人衛生防護，輪到自己順位時趕快去打疫苗，「等到接種率提高到形成群體免疫的程度，我們才能逐漸回到正常生活」。

謝宗學表示，國內的疫苗覆蓋率像火箭升空般快速拉升，已經越來越接近未曾被疫情肆虐過的紐西蘭，並且和最近同樣爆發疫情的越南逐漸拉開差距。謝宗學說，目前的接種率已經突破12％，在七月底完成25％的目標很有機會可以實踐。