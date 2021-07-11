美國金牌泳將安德魯(Michael Andrew)即將出征東京奧運，但他公開表示不會施打新冠肺炎疫苗，以後也不會打。依據規定，選手不需要施打疫苗也能進入東京，日本現在疫情吃緊急，但安德魯也不害怕。美國游泳隊大約90%選手已經施打疫苗。

安德魯對媒體說：「我的其中一個理由，如果我不確定我的身體會對這種東西起什麼反應，我就不會把這種東西打進我的身體。身為一個頂尖運動員，我們的一切都需要精密計算。我不想冒險失去訓練時間，因為打了疫苗可能必須要休養幾天。」

美媒報導安德魯是他們不願打疫苗的最大咖選手，他參賽的項目包括50公尺自由式、100公尺蛙式、200公尺混和式。他今年22歲，之前拿過短道世錦賽的5面金牌，其中他在2018年杭州世錦賽拿下4金1銀。

另一個理由是安德魯覺得現在的防疫措施就夠用了，「我們的政策極為嚴格，頻繁的檢測、口罩、社交距離、遠離群眾，這到了東京也是一樣。我感覺非常安全，可以將風險降到最小。」

安德魯使用一種特別的訓練方式「終極短時競賽速度訓練」，他訓練的時候直接採用比賽的速度來游，而不是一般節奏的基本訓練。安德魯認為這個方法可以讓身體在平時就習慣競賽的狀態，同時單次的訓練量必須減少。此外他還加上了血流量限制訓練法，以加壓的方式減少肌肉血液循環，換取更大的肌肉訓練成果。