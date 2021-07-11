（2:15更新，補充比賽戰果）前兩次打進溫布頓錦標賽女雙決賽，謝淑薇都順利帶走冠軍，這次再度叩關草地大滿貫決賽，身邊的搭擋換成比利時梅騰絲（Elise Mertens），面對俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／維辛尼娜（Elena Vesnina），台比組合化解對手先拚出2個冠軍點的危機，經過兩個半小時激戰3比6、7比5、7比9逆轉勝，謝淑薇收下生涯第4座四大賽雙打冠軍、第3度溫網女雙封后，而謝淑薇2019年溫網奪冠，去年賽事因為新冠肺炎疫情停辦，今年謝淑薇也算完成另類的連霸。

謝淑薇曾在2013年溫布頓和中國大陸彭帥封后，是謝淑薇生涯首座四大公開賽冠軍，隔年法網海峽組合再奪一冠，2019年溫布頓謝淑薇和捷克史崔可娃（Barbora Strycova）收下冠軍，隨著史崔可娃懷孕、退休，謝淑薇今年從紅土賽季開始和梅騰絲合作，從一開始連兩站一輪遊，到溫布頓一路前進到決賽並摘冠，表現漸入佳境，接下來的合作仍值得期待。

曾以獨特球風被《紐約時報》封為「網壇魔術師」的謝淑薇，這場比賽網前截擊反應相當出色，頻頻打出漂亮致勝球，更在俄羅斯組合邁向勝利的發球局中化解對方冠軍點、贏得滿堂彩。

第一盤謝淑薇的發球局兩度遭破，因此就算也破了對手一次發球局，還是3比6先讓出，第二盤謝淑薇第1個發球局再度面臨破發危機，不過她和搭擋穩穩守住，經過三次「丟士」後順利保發。

第二盤前四局雙方互保發球局後，第5局輪到梅騰絲發球，但她再次發出雙發失誤，最終被俄羅斯對手破了發球局，在一局破發劣勢下，台比組合努力追趕，前三次發球局都分數打得緊張的謝淑薇，自己第4個發球局直落四分強勢保發，並在關鍵第10局化解對方2個冠軍點而破發，這盤後段台比組合連保帶破連下4局，後來居上扳平盤數。

決勝盤雙方更加專注，前7局都是互保發球局，關鍵第8局謝淑薇組合在兩個破發點機會下順利破發，但在5比3領先下梅騰絲兩度發球局被對手破發，所幸關鍵第14局淑薇組合回破讓局數回到平手僵局，這盤尾聲謝淑薇與梅騰絲連搶3局鎖定勝利，場邊球迷也為雙方出色表現歡呼。