大聯盟開始積極實驗的「機器主審」遭遇小小挫折，前洛磯球員帕切柯(Jordan Pacheco)在推特分享一段機器主審嚴重誤判的影片。比賽是在大西洋聯盟進行，也是大聯盟試行機器主審的重要實驗場，投手那一球從重播看來是離譜的外角球，卻被機器人判定為好球，主審隨即拉弓判定三振出局！

Thank you @MLB for putting the automated strike zone in the @AtlanticLg pic.twitter.com/wI8Wr9licC — jordan pacheco (@Jstylep) July 9 2021

打者帕切柯非常不滿，向主審抱怨，但主審也很無奈，他只是照著機器信號作出判決而已。帕切柯諷刺地說：「多謝大聯盟把機器主審放到大西洋聯盟。」當帕切柯被三振之後，現場響起電影《冰雪奇緣》的歌曲「Let it Go」，讓帕切柯更難堪。

這段影片引來棒壇議論，太空人布瑞格曼(Alex Bregman)嘲笑這是誤判，雙城唐納森(Josh Donaldson)則質疑是攝影機角度問題，那球可能有削過本壘板上空。帕切柯因此再貼出本壘上方的俯瞰影片，那球確實是很歪的外角球。主播也都覺得是壞球。

機器主審（Automated Balls/Strikes）簡稱為ABS，大西洋聯盟總裁懷特(Rick White)為此聲明：「我們明白球員有時候不同意ABS的判決，這與他們對人類主審的態度一樣。然而身為球員就應該要弄懂ABS運作的原理再來評論。ABS比人類主審更有一致性也更可靠，我們樂意與大聯盟密切合作測試。」

大聯盟實驗的機器主審近年逐步從雷達偵測「TrackMan」更新成光學追蹤系統「Hawk-Eye」，也就是網球比賽使用的鷹眼，準確度應該是有把握的。帕切柯這一球是舊版雷達「TrackMan」的判決。