謝淑薇（右）開心擁抱搭擋。（美聯社）

2021年溫布頓網球錦標賽接近尾聲，英國當地時間10日大會安排了女單、女雙及男雙3場決賽，女單由澳洲芭蒂（Ashleigh Barty）豐厚，女雙則由台灣女將謝淑薇和比利時梅騰絲（Elise Mertens）舉起冠軍盃，這是謝淑薇生涯第3座溫網女雙冠軍，且三次奪冠搭擋都不同人。

謝淑薇2013年溫布頓和中國大陸彭帥封后，是謝淑薇生涯首座四大公開賽冠軍，隔年法網海峽組合再奪一冠，2019年溫布頓謝淑薇和捷克史崔可娃（Barbora Strycova）收下冠軍，隨著史崔可娃懷孕、退休，謝淑薇今年5月從紅土賽季開始和梅騰絲合作，終於在草地大滿貫嚐到冠軍滋味，兩人也一起拿著冠軍盃來個少女跳合照，相當有趣。

經過政府同意後，今年溫布頓中央球場及第一球場從8強賽開始全面開放觀眾，決賽當然吸引滿場球迷觀賽，包括劍橋公爵夫婦威廉王子及凱特王妃、影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）、瑪姬史密斯（Maggie Smith）都進場為選手加油，也可以聽到中文加油聲給台比組合增加氣勢，賽後頒獎典禮上謝淑薇說：「謝謝大家支持，很開心再度回來全英網球俱樂部，能夠參加溫布頓真的很神奇，而且我三次女雙奪冠隊友都不同人，我們兩個都不斷互相鼓勵、堅持奮戰。」

由於溫布頓2020年因為新冠肺炎全球大流行取消，2019和2021年都帶走女雙冠軍的謝淑薇，也算另類完成跨屆12連勝並衛冕成功，也幫助梅騰絲拿下溫網首冠、最新世界排名重返第1，梅騰絲單、雙打成績都不錯，目前單打世界第8、雙打第16，即將在單、雙打世界排名都躋身前十。