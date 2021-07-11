家庭問題難解，外人更是難以插手。一名女網友因為家庭因素，加上樓上惡鄰居整天製造噪音，決定搬出去獨居，卻遭媽媽堅決反對，某天她意外偷聽到媽媽反對的超扯原因，崩潰不已，也讓網友不捨，直呼這是什麼父母。

女網友在《Dcard》PO文表示，惡鄰居加上長久以來的家庭問題，讓她下定決心搬出去住，媽媽卻極力反對，但她心意已決，媽媽才退一步，表示會再跟爸爸商量。爸爸回家後，雙親就在廚房裡面秘密商量，她經過門外時竟聽到媽媽說「她要是搬出去，誰來倒垃圾、做家事？」，因此堅決反對。

原PO說，媽媽總是要她以後找個會做家事的男人嫁，自己對於爸爸什麼都不做卻只敢私下抱怨，如今卻要逼女兒變得跟她一樣，實在太扯。原PO表示，自己因為家庭因素跟惡鄰噪音，心理狀態已經出問題，會無法控制自己傷害身體，多次對男友發脾氣，醫生也建議她吃藥只是暫時，要遠離不舒服原因才是根本之道。

最終在原PO自己不斷堅持與男友陪伴下，終於搬離住家，身心也因此恢復不少。網友看完也相當不捨，紛紛留言：「加油，情緒勒索真的很痛苦」、「這種父母太扯，根本只把子女當傭人」、「慶幸你有個能夠不離不棄的好男友」、「真的有這種父母，總是抱怨另一半怎樣，但脾氣卻都發在孩子身上」。